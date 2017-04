Briviesca culminará en agosto la restricción al tráfico en el centro

La instalación del cerramiento metálico a lo largo de la calle Medina ha marcado el comienzo de un ambicioso proyecto de peatonalización del casco histórico briviescano que se prevé este terminado antes de las fiestas patronales de agosto.

Este cierre de una de las calles principales calles del casco histórico dejará vacio de tráfico rodado no solo en la que se ejecutarán las obras sino también en la calle Mayor al no permitirse el acceso de vehículos privados a la Plaza Mayor.

Solo se han hecho dos excepciones a este cierre al tráfico, para los vehículos de carga y descarga en el horario de mañana fijado para la zona peatonal y para los titulares de plazas de garaje de la calle Las Cortes. Estos podrán utilizar de forma temporal una vía abierta en la Plaza Mayor hasta que terminen las obras en la Plaza de Santa Casilda que obligará al corte provisional del acceso de la citada calle.

Un dato a tener en cuenta es que, según fuentes municipales, no se modificará por el momento la señalización lo que mantiene como dirección prohibida el acceso a Las Cortes para circular, a excepción de los mencionados titulares.

Igualmente en la calle Mayor se mantiene el sentido único de circulación por lo que no se podrá acceder a ella, salvo en el horario de carga y descarga y solo para este tipo de servicio, de ninguna forma legal. De llevarse a efecto la forma proyectada este cierre de ambas calles impedirá estacionar vehículos particulares en la calle Medina, por obras, Las Cortes, sentido prohibido, y Mayor, también con sentido prohibido. Cabe recordar que en la zona peatonalizada de la Plaza Mayor ya se estableció el pasado año la prohibición total de estacionamiento de vehículos, extendiéndose ahora de facto a las tres calles citadas.

Según los datos disponibles esta inversión está cifrada en 405.000 euros siendo su parte más visible la elevación del nivel de la calzada a la altura de los bordillos lo que acabaría con los obstáculos para los peatones con problemas de movilidad.

Como en anteriores actuaciones de esta índole está también prevista la mejora de las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales de las dos calles.