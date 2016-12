La iglesia de Aguilar de Bureba sigue a la espera de su restauración

GERARDO GONZÁLEZ BRIVIESCA

Los visibles daños que presenta prácticamente en su totalidad el exterior de la iglesia románica de la localidad de Aguilar de Bureba, declarada BIC en 1983, continúan agravando el proceso de degradación cumplido el plazo previsto para su restauración. Cabe recordar que en 2015 se habilitó una partida específica para intervenir en ella en los presupuestos de la Junta de Castilla y León sin que llegara a realizarse la intervención sobre la iglesia.

Inicialmente esta partida se destinaría, junto a fondos municipales, a la reparación de cubiertas y consolidación de los muros con el objetivo de garantizar el buen estado del templo románico estimándose el coste total en 250.000E de los cuales el gobierno regional aportaría el 40%.

No obstante las obras no se iniciaron ya que el estado real del histórico templo requería de una inversión mucho más elevada habida cuenta del deterioro sufrido tras más de una década de sucesivos daños.

El deterioro de la iglesia románica de Santa María La Mayor de Aguilar de Bureba tuvo su momento crítico en el año 2002 cuando se produjo un primer hundimiento de poco más de dos metros cuadrados del tejado de una de sus naves laterales.

Pese a las numerosas peticiones de intervención en esas fechas no se produjo ninguna lo que llevo de forma progresiva a posteriores hundimientos.

De hecho este desplome se ha llevado por delante, además de todo el tejado de la nave, hasta el momento la escalera de acceso al campanario de la iglesia.

Habida cuenta que esta iglesia siempre ha permanecido abierta al culto los vecinos ya avisaron en un primer momento de la necesidad de realizar alguna actuación, aunque fuera mínima, para evitar que la meteorología continuara agravando el estado de la iglesia.

Tras el definitivo desplome la preocupación se centró en las filtraciones, algunas de las cuales ya han afectado a la zona del retablo colindante a la pared descubierta, sin olvidar que los daños podrían extenderse por la cubierta principal del BIC.

Los hechos dieron este año la razón a los vecinos de la villa a mediados de este año con el desplome de una parte de la nave lateral que aún queda en pie tras la ruina de su homóloga.

El riesgo de que este nuevo desplome obligó a precintar el área suponiendo, según especialistas en construcción, un elevado riesgo para la estructura del templo.

Esta afirmación se fundamente en la enorme grieta que presenta en una de sus caras el ala que sufrió el último desplome, que se está hundiendo lentamente en el terreno, además del ensanchamiento de la grieta del ábside románico que ya ha roto el mortero con el que se cerró hace tiempo.

Dado que la destrucción de la otra nave lateral también comenzó con un pequeño desplome del tejado y la falta de actuación ha acabado por arruinarla completamente se teme que se repita la misma situación. Cabe destacar la iglesia permanece abierta al culto siendo necesario en la pasada primavera que un grupo de feligresas tuvieran que utilizar fregonas y cubos para recoger el agua que penetró en el interior y que pudo haber sido un factor determinante en el último desplome.

La falta de una intervención pequeña hace catorce años ya costó la pérdida definitiva de una parte de la iglesia, lo que ha llevado a incrementar el coste de la obra, y se teme que de demorarse más esta se encarezca de forma continuada. En la comarca burebana se cuenta con más de un centenar de localidades con un enorme patrimonio arquitectónico de gran importancia tanto a nivel sentimental, artístico e histórico que, en los últimos años, se ha convertido en una de las piezas claves del desarrollo en el sector del turismo.