El 48% de las pensiones, por debajo del salario mínimo

150 euros de pensión al mes. Es lo que cobran 1.140 burgaleses que tienen las pensiones más exiguas de los 89.030 pensionistas dados de alta en la provincia. Frente a estos están los 273 que cobran más de 2.573 euros de pensión al mes. Son los dos extremos de un sistema que en Burgos deja una nómina en forma de pensiones de 971 euros al mes de media.

Pero los cambios establecidos en la revalorización anual de las pensiones ha incrementado las desigualdades. Las pensiones están perdiendo, desde que se aprobó en 2013 la revalorización única del 0,25%, poder adquisitivo que es «especialmente sangrante en las rentas más bajas».

El 48% de los pensionistas burgaleses recibe pensiones precarias. Según las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social hay 43.530 personas que perciben una pensión que está por debajo del salario mínimo interprofesional de 707 euros. Los ingresos más comunes están por debajo de este baremo. 17.426 personas cobran entre 600 y los 650 euros. «Están degradando las pensiones año a año porque se cobran pensiones de miseria, después de toda una vida cotizando, ahora ni siquiera crecen como el IPC con lo que llevamos desde 2013 perdiendo poder adquisitivo que es especialmente cruel en las pensiones más bajas», señala el secretario provincial de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Jesús María Estébanez.

Aunque en Burgos la situación es algo mejor que en Castilla y León donde están en esta situación el 51% de los pensionistas. «Aquí hay empresas fuertes, especialmente industria donde se han mejorado las condiciones y sube ligeramente la media», reconoce Estébanez.

Pero la devaluación de las pensiones es constante cada mes. «Si sube el IPC, al menos hasta septiembre, un 1,4% ya estamos perdiendo porque nuestra revalorización es de 0,25 sí o sí y es algo que debería cambiar porque al mismo tiempo los sueldos más altos crecen un 15% y la masa salarial de trabajadores, que es la que más aporta a la Seguridad Social que sostiene todo el sistema, ha perdido un 7%», reivindica. Para el secretario provincial de CCOO, Ángel Citores, la situación es crítica en muchos pensionistas pero lo será también para el sistema. «Si no se mejoran salarios y pensiones más bajas la situación en un tiempo no muy largo irá a peor, no se activará el consumo y, sino lo remediamos, llegará otra crisis aún peor», señala.

Esta es una de las razones por las que el colectivo ha salido en marchas desde Asturias, Valencia o País Vasco, entre otros lugares con destino a Madrid. Allí pondrán de manifiesto que perjudicar a los pensionistas con revalorizaciones ridículas de un euro que «cuestan más que la carta en la que te lo anuncian» afecta a muchos más. Según los sindicatos cuatro de cada diez pensiones han ayudado a sostener a familias durante la crisis.

Aunque las pensiones se revalorizan año a año ligeramente y la pensión media crece. En el último año lo ha hecho en un 2,2%.

La pensión más abultada y que más crece en número y en importe es la de jubilación dentro del régimen general. Ésta se situó en septiembre en 1.180 euros mensuales que perciben 56.063 personas. Por contra la jubilación en autónomos no ha hecho más que bajar en número y crece levemente en importe. De esta manera el mayor número de pensiones de autónomos se registró en 2008 con 28.283 pensionistas hasta situarse en 26.495 personas en 2017. La pensión media se sitúa en 621 euros, una de las más bajas del sistema en la provincia.

Lo que no ha hecho más que caer en la última década son las pensiones que se perciben por enfermedad profesional y accidentes del trabajo. Las primeras sumaban en 2005 un total de 278 mientras que hoy la perciben 233 personas. Las segundas eran 1.924 en 2005 a 1.836 en septiembre de este año.

Lo que seguirá bajando, tal y como avanzan las federaciones de mayores de UGT y CCOO serán las pensiones del futuro. «No nos movilizamos por recuperar porcentajes en las pensiones de hoy, también lo hacemos por las pensiones del futuro que si se aplican los criterios establecidos en 2013 no haremos más que perder», señala Estébanez.

Según lo establecido en la última reforma de las pensiones la tasa de sustitución, que se obtiene con la relación media entre la pensión y el último salario, caerá del 80% de los ingresos percibidos por las rentas del trabajo hoy en día a menos del 50%. Esta situación, como reconocen en la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO «empobrecerá drásticamente a los pensionistas». El cálculo que realizan es que para 2060 (cuando se aplicará la tasa de sustitución al 50%) 15 millones de personas recibirán la misma porción de renta que los nueve millones de pensionistas actuales.

Otro de los motivos de la movilización que tomará Madrid el próximo lunes tiene que ver con el «desastre de gestión del Fondo de Reserva» del Sistema de Pensiones. Desde los sindicatos afirman que ante el «desequilibrio financiero de la Seguridad Social» se ha dilapidado el Fondo de Reserva de las pensiones que tenía 70.000 millones y hoy se deben 9.000 millones solicitados a préstamo. «Si fuera la gestión de una empresa habría estado abocada a la quiebra», resume Estébanez. Así las cosas se pregunta «¿qué van a hacer para abonar las extras del próximo mes, tendrán que endeudarse más?. Por ello los sindicatos reclaman que las bonificaciones fiscales a empresas no devengan del Fondo de Reserva de las Pensiones sino de los Presupuestos Generales del Estado e ir eliminando gastos para un uso correcto de ese Fondo que esté destinado a garantizar las pensiones dignas hoy y las de mañana.