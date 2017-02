50.000 trabajadores pendientes de la negociación colectiva

El año 2017 será clave en la negociación colectiva. Están pendientes de negociarse convenios de sector que afectan a unos 50.000 trabajadores en la provincia. En las negociaciones, tal y como han avanzado los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Fidel Velasco y Pablo Dionisio Fraile, serán contundentes a la hora de exigir «la recuperación de salarios y un empleo de calidad». Ambas centrales sindicales anuncian que a la premisa de la negociación con la patronal se unirá la movilización. «Si hay recuperación económica para las empresas ya es hora de que los beneficios lleguen a los trabajadores porque esta situación tiene que cambiar y si no lo hace en los despachos lo hará en la calle», sentenció al respecto Fraile.



El que más preocupa, por la población laboral afectada (unos 15.000 trabajadores) es el del metal.Un convenio ejemplo para otras provincias que expira este año y sobre el que las dos centrales sindicales UGT y CCOO presentaron a la patronal quiénes integran su plataforma conjunta de negociación. «Se trasladó el pasado 27 de enero y aún no hay respuesta pero con las declaraciones que ha hecho Miguel Ángel Benavente contra la subida del salario mínimo mucho me temo que la negociación va a ser tensa y difícil», vaticinaba al respecto Fidel Velasco. Aún así los sindicatos esperan empezar con las primeras reuniones en marzo. Un convenio clave porque, a raíz del acuerdo a nivel de sector, se iniciaría la negociación de los convenios de empresa que, también, empiezan a expirar en este 2017.



En la provincia se deben renovar un centenar de convenios colectivos tanto de empresas como de sector. Entre estos últimos se encuentran áreas de actividad como el del metal, construcción, transporte por carretera, transporte de viajeros, aserradores, productos derivados del cemento, el convenio de trabajadores del campo que lleva dos años bloqueado y afecta a 3.000 personas o el del comercio del metal. También hay otros más minoritarios como el de tintorerías pero cuyo periodo de actividad también expira este año. Algunos están en situación de negociación, otros desbloqueados y algunos a punto de caducar.



En todos ellos la premisa es básica. Hay que recuperar ingresos por parte de la masa laboral y los sindicatos no descartan, incluso, una huelga general o movilizaciones a nivel local. «No nos vamos a acostumbrar a la precariedad porque la patronal se cree que estamos en el inicio de la crisis pero ahora quienes lo sufren son los trabajadores y las trabajadoras, los empresarios ya no».



MANIFESTACIÓN

Por el momento, las formaciones sindicales iniciarán movilizaciones en toda España. Mañana 22 de febrero se ha convocado una protesta por la recuperación entre los trabajadores de su poder adquisitivo. La protesta arrancará a las 12.30 en la Plaza Castilla, frente a la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, a quienes trasladarán un manifiesto por el salario digno y contra la precariedad laboral. «Si el IPC sube ya un 3% y el Producto Interior Bruto ya ha subido un 3% y subirá otro tanto en el próximo ejercicio y se ve que hay más producción, porqué no pueden subir más los salarios», se preguntaba Velasco. Señalan que es algo que tiene que ver, también, con el aumento de la riqueza y la actividad porque «a más salarios más consumo y la recuperación pasa por el aumento del consumo la precariedad solo nos ha dejado más crisis», señalaron.



La otra protesta que se ha planteado de cara al 23 de marzo se centrará en activar de la negociación colectiva con la que se quiere empezar a recuperar los derechos laborales que se han perdido con la crisis.



23 CONVENIOS CERRADOS

El año pasado se cerraron en la negociación colectiva a nivel provincial un total de 23 acuerdos entre sindicatos y patronal. Supuso doblar la negociación colectiva en número de acuerdos ya que 2015 se había cerrado con 12 convenios colectivos suscritos. Ese mismo año los sindicatos pusieron sobre la mesa la cantidad de convenios que estaban fuera de fecha y pendientes de negociar y actualizar. Parece que en 2016 se iniciaron los trabajos con el incremento de actividad pero no parece suficiente dado el centenar de convenios que, según las centrales sindicales están por negociarse.



De esta manera los convenios suscritos el año pasado afectaron a la actividad de 5.976 empresas y 20.226 trabajadores. De la negociación colectiva suscrita en 2015 sólo afectaron a 438 empresas y 2.277 trabajadores.



Los convenios de empresa y sector se equipararon. Sobre los primeros se cerraron 12 acuerdos para 1.774 empleados, fueron dos más que en 2015. En cuanto a los convenios sectoriales se cerraron 11, frente a los dos de hace dos años. Afectaron a 5.964 empresas y 18.475 trabajadores. Los convenios sectoriales firmados en 2015, sólo dos, atañían a las relaciones laborales entre 428 empresas y 1.700 trabajadores.