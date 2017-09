El 75% de los examinadores de Tráfico secundan la huelga

Tras un mes de agosto a plena actividad en la provincia de Burgos, ya que en el resto de España los examinadores estaban de vacaciones y se retomaba la huelga en septiembre, los paros han vuelto a retrasar los exámenes prácticos del carnet de conducir. Ayer se reiniciaron los paros en la plantilla de la Dirección General de Tráfico (DGT) que lleva a cabo los exámenes prácticos.



A pesar de que la intención inicial era la de llevar a cabo una huelga indefinida, finalmente se ha optado por los paros parciales. «La demanda de estudiantes y autoescuelas que ha llegado a la asociación nacional de examinadores de tráfico y tras la última reunión con Tráfico se acordó establecer paros parciales y abandonar la idea de huelga indefinida por el momento», señala el representante en Burgos de Asextra, Leonardo Calvo.



Unos paros que en Burgos ha secundado el 75% de la plantilla que volvió en agosto con dos examinadores más siendo ocho los que están en plantilla. Sólo dos han acudido a realizar los exámenes convocados. Calvo agradeció “el apoyo de los dos nuevos compañeros que hay llegado en este convulso momento y han apostado por hacer huelga”. Las posiciones, en principio, no parecen abocadas al acuerdo. Los examinadores exigen un plus de peligrosidad, ya aprobado hace dos años, que supondría un ingreso de 250 euros más al mes. Su nómina mensual se sitúa entre los 1.200 y los 1.300 euros.



Además se reclama la recuperación de plantillas, un asunto cubierto en Burgos con todas las plazas activas tras las incorporaciones de agosto. “Tráfico no puede hacerse a un lado y decir que todo depende de Hacienda, ellos deben darle un impulso y poner los medios para que se puedan cumplir nuestras peticiones que son, ademas, la base del acuerdo suscrito en 2015», señala Calvo.



Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE) denuncian el perjuicio para las autoescuelas aunque, Miguel Martínez, reconoce que el verano en Burgos «ha sido más normal que en otras provincias donde están sin exámenes desde junio ya que en agosto han tenido vacaciones. Aún así las matriculaciones en Burgos han caído un 15% porque «si los alumnos no tienen expectativas de examinarse no se matriculan», señala Martínez. Leonardo Calvo señala que en esta situación «perdemos todos porque las autoescuelas pierden alumnos pero nuestra nómina cae y mucho con esta lucha en la que creemos porque son compromisos incumplidos».