La A-231 da cabida a 3 millones de vehículos al año tras dos décadas

Burgos

La autovía Burgos-León o León-Burgos, según se mire, conocida oficialmente como la A-231 celebra el veinte aniversario de la puesta en servicio de su primer tramo, que conectó las localidades leonesas de Santas Martas y Sahagún. La obra fue progresando siempre en dirección este, completando etapas por las provincias de León y Palencia hasta la inauguración del segmento final entre Villanueva de Argaño y Burgos en el año 2003.

Las cifras de utilización de esta infraestructura y su importancia como conexión con el oeste de la península no alivian el resquemor que en provincias como Soria y Valladolid se hizo patente al primar el ejecutivo regional la conexión entre Burgos y León en la primera autovía autonómica que construyó la Junta en vez de dar una solución de alta capacidad que transformase en autovía el corredor del Duero entre Valladolid y Soria, prolongando el eje entre Portugal y el Mediterráneo.

Esas quejas siguen latentes, pero no impiden que la autovía A-231 se haya convertido en un medio de comunicación vital para los burgaleses y leoneses, necesitados igualmente de completar sus propias conexiones por autovía pendientes.

La Consejería de Fomento ha aprovechado el aniversario para recordar la importante inversión que supuso la obra para las arcas regionales, puesto que fue necesario recurrir a medidas excepcionales de financiación para hacer frente al sobrecoste generado durante su construcción, y su valor estratégico, dado que constituye el gran corredor transversal Este–Oeste del norte de la Comunidad. La define como una vía de alta capacidad que permite canalizar todos los tráficos hacia el noroeste español, en concreto, hacia Asturias con la autopista A-66 y hacia Galicia.

De igual manera facilita las comunicaciones con Santander, tanto desde Palencia como desde Burgos, y optimiza las comunicaciones por el Este al conectar con la Autovía de Castilla en Burgos capital, lo que «amplía las relaciones socioeconómicas con el noreste español y Francia». A mayores, esta autovía comunica en León con la Autovía de la Plata, lo que, recalca Fomento, favorece las comunicaciones de esta área de la Comunidad con el sur de España como vía alternativa a los recorridos de las grandes rutas que pasan por Madrid.

En un futuro, la finalización de la autovía Camino de Santiago entre Burgos y la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada, la A-12, permitirá expandir la conexión desde el noroeste de la península, pasando por León, hasta Logroño, Pamplona y Aragón. La A-12 está en diferentes fases de tramitación y, aunque las obras aún no han comenzado en ninguno de los tramos, a lo largo del próximo año se empezará a ver trabajar a las primeras máquinas.

Un tercio, camiones

Según los datos recopilados por la Consejería de Fomento, casi una cuarta parte del tráfico de esta vía de alta capacidad de 157 kilómetros de longitud, corresponde a los camiones. En concreto son cerca de 700.000 los camiones que circulan cada año por la León-Burgos, que en conjunto recibe a más de tres millones de vehículos al año.

La conexión que abre la A-231 con Galicia da pie a que en la época veraniega se registre la mayor ocupación de la vía con puntas superiores a 28.000 vehículos los días de principio y final de vacaciones de los meses de julio y agosto.

Aun así, recalca la Consejería, está considerada como una de las autovías más seguras y con menos siniestralidad de España. Según datos del año 2015 que cita la administración regional, el índice de peligrosidad en la red de alta capacidad del Estado es de 7,3 y en el caso de la Burgos-León es de 3,33, menos de la mitad.

Esta menor peligrosidad se traduce en que en los últimos cuatro años se han producido sólamente tres las víctimas mortales en accidente. Muy lejos de la mortalidad en autovías como la A-1, que recorre Burgos desde La Ribera a la capital o su continuación, ya en carretera convencial que es la Nacional-I, donde esta misma semana se ha producido la muerte de cinco personas en accidente de tráfico en Pancorbo. Con todo, desde la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aseguran que se sigue trabajando para llegar al objetivo de cero víctimas.

