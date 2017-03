Abierto el plazo de inscripción en las escuelas infantiles municipales

El consejo de administración de la Gerencia de Servicios Sociales aprobaba ayer las bases de la convocatoria de acceso a las escuelas municipales infantiles para el curso 2017/2018. Desde esta mañana y hasta el 7 de abril se prolonga el plazo para solicitar una de las 103 plazas con la que cuenta cada una de las escuelas (José Antonio Rodríguez Temiño, Los Gigantillos y Pequeño Cid), en total 309.



Los impresos de solicitud se pueden obtener en el servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento (Plaza Mayor, planta baja) en las escuelas y también a través de la web municipal (www.aytoburgos.es). La concejal responsable de la Gerencia, Gema Conde, explicaba que las listas provisionales de admitidos se conocerán el 19 de mayo y, tras el plazo de alegaciones, las definitivas se publicarán el 16 de junio. El inicio del curso escolar en estas escuelas está prevista para el 5 de septiembre.



Por su parte, desde el grupo municipal socialista se recordaba que el retraso en la aprobación de la Ordenanza 404, que regula las tasas de las Escuelas Infantiles municipales, está provocando que no se aplique la rebaja de precios prevista de un 9%. Fue una propuesta de los socialistas que la concejal Mar Arnaiz reclama que se ponga en marcha cuanto antes.



La portavoz del PSOE en Servicios Sociales explica que el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, se excusó señalando la ausencia de los informes preceptivos de la sección de Intervención previos al dictamen que debiera haber aprobado la comisión de Hacienda para derivarlo al Pleno del mes de marzo. Este retraso afecta también a otras ordenanzas como la 218, de tarifas de autobuses municipales, la 204 reguladora de las tasas de las licencias urbanísticas, y la 217 que recoge los precios de utilización del Coliseum.



Para los socialistas «no valen excusas» y lo único que se pone de manifiesto con esta situación es «la deficiente gestión del equipo de Gobierno del Partido Popular». No obstante, desde el PSOE esperan que tanto ésta como el resto de ordenanzas pendientes, que en su gran mayoría van a ser modificadas a propuesta del grupo socialista, se lleven para su aprobación en el Pleno del próximo mes de abril.



En lo que se refiere a los precios de las escuelas infantiles, aparte de la reducción del 9% de las tarifas, el cambio propuesto por los socialistas en la ordenanza también afectará a las personas que no estén empadronadas en Burgos. Así, los no empadronados podrían acceder cuando queden plazas vacantes.



Además, durante la celebración de la Gerencia la socialista ha lamentado el escaso plazo de tiempo con el que cuentan los solicitantes excluidos para presentar alegaciones (del 19 al 25 de mayo) y el plazo corto para la presentación de matrículas.