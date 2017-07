Acreditación in extremis para acudir a la asamblea de Ciudades Creativas

Burgos, Ciudad Creativa de la Gastronomía, estará presente en la asamblea anual de Ciudades Creativas de la Unesco que comienza hoy y se prolonga hasta el próximo 2 de julio. Será el responsable de la oficina de congresos de la Sociedad de Promoción, Javier Peña, el que acudirá a la cita en la ciudad francesa, cercana a París, Enghien-Les Bains.

Este miércoles se confirmaba la acreditación de Peña a esta cita por parte de la propia oficina de comunicación de la Unesco y de la concejal de Turismo, Carolina Blasco, a pesar de que el plazo para formalizar la inscripción había terminado hace semanas. Sin embargo, desde el organismo internacional se restaba importancia a la poca antelación con la que se ha actuado desde la capital burgalesa e indicaban que es habitual que las ciudades confirmen y desconfirmen por distintas circunstancias. En el caso de Burgos, no se decidió quien iría hasta este miércoles debido a que, hasta la disolución del Plan Estratégico en abril, eran los técnicos de esta asociación los que se encargaban del proyecto de Ciudad Creativa de la Gastronomía.

El pasado febrero, ante la inminente desaparición del Plan Estratégico, ya se avisaba a los responsables de la Sociedad de Promoción del riesgo que corría la continuidad de este proyecto de promoción internacional de la capital burgalesa, concedido en diciembre del año 2015 por la Unesco. De hecho, hay una serie de reuniones a las que no ha acudido ni representación técnica ni política por parte del Ayuntamiento de Burgos como el festival Gola Gola, en Parma, y el Simposio Internacional de Gastronomía 2017 en Tailandia, que se celebraban en junio y abril, respectivamente.

La concejal de Turismo, Carolina Blasco, aseguraba este miércoles que, finalmente, será Javier Peña en nombre de la Sociedad de Promoción quien acuda desde Burgos, por lo que habrá representación técnica, pero no política. Esta cita anual es importante dado que se informa sobre las próximas actividades de la Red, los proyectos de cada ciudad y los trabajos realizados desde el nombramiento. Además, la Unesco revisa cada cuatro años la situación para prorrogar el título.

Enghien-Les Bains, Ciudad Creativa del Arte Digital, acoge la asamblea anual donde Peña acude con la misión de ofrecer la ciudad de Burgos como sede de una reunión de la asamblea de la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía. «Entendemos que esta es una de las mejores opciones para promocionar nuestra ciudad y dar a conocer nuestro proyecto», explica la responsable municipal de Turismo.

Burgos ganó el título el pasado 2015 con un proyecto que elaboró el Plan Estratégica para el Ayuntamiento, que conjuga la gastronomía vinculada a la Evolución Humana y la creatividad en los fogones. Para hacer realidad este reconocimiento se contó con la colaboración de cocineros de la ciudad, de investigadores de Atapuerca, de profesores de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Burgos y de los hosteleros.