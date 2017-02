La defensa de Miguel Ángel Muñoz, acusado del homicidio de Denise Pikka Thiem el 5 de abril de 2015 en el tramo del Camino de Santiago que discurre entre las localidades leonesas de Astorga y El Ganso, reiteró ayer ante laSala de lo Civil yPenal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que la detención de su defendido no estaba fundamentada en indicios o pruebas que así lo justificara.Por ello, solicitó la «nulidad absoluta» del procedimiento y la «inmediata puesta en libertad» del acusado.

Aseguró que «no había causa para su detención», que se debió a la «presión internacional» ejercida sobre la Policía por el hecho de que la víctima era ciudadana norteamericana, lo que hizo que un senador norteamericano se interesara por el caso y su defendido «tenía todas las papeletas» para ser el chivo expiatorio de lo que calificó como«un montaje global» que acabó con el acusado en prisión. Este fue uno de los principales argumentos que esgrimió el abogado de Muñoz, Víctor Prieto, ante la Sala de loCivil y Penal del Alto Tribunal, que celebró ayer la vista oral contra el recurso presentado por la defensa contra el auto de la Audiencia Provincial de León que desestimó las cuestiones previas planteadas en un caso que se juzgará el próximo 13 de marzo en León.En aquel auto, el magistrado desestimó la petición de nulidad de actuaciones realizadas durante la instrucción como la localización del cadáver, la declaración de autoinculpación del acusado ante la juez de instrucción y la diligencia de inspección ocular y de reconstrucción de los hechos.

El letrado de la defensa considera que con la detención de Muñoz se vulneraron sus derechos al «no haber argumentos». La defensa considera como consistentes los testimonios de vecinos, familiares, las interceptaciones telefónicas o que tuviera una casa prefabricada en la inmediaciones del Camino. También recordó que los dos ataques a peregrinas por los que se detuvo se archivaron por falta de pruebas. A partir de ese momento, siempre según el argumentario de la defensa, el proceso estuvo viciado en lo relacionado con su autoinculpación o la localización del cadáver. El abogado sostiene que el acusado estuvo sin asistencia letrada durante cerca de 7 horas, cuando se le monta en un helicóptero «sin comunicar la detención al Colegio de Abogados» para localizar el cuerpo de la peregrina.

El letrado también puso en cuestión la versión de la Policía sobre que fue el acusado el que realizó«una manifestación espontánea» sobre la localización del cadáver, ya que, dijo, «si fuera así se hubiera tardado media hora» en encontrarlo. Asimismo, el abogado del acusado considera que no se respetó la cadena de custodia y se cometieron irregularidades de procedimiento en la inspección ocular.

En su recurso señala que se ha vulnerado el derecho de defensa cuando en la reconstrucción de los hechos, en «un día horrible, lloviendo, con hasta 16 personas» en la comitiva judicial, el acusado señala el lugar donde enterró el cuerpo de la peregrina. Las malas condiciones meteorológicas hacen que la Policía Científica recomiende no actuar por la posible destrucción de pruebas. Según la defensa, esta inspección ocular se realizó posteriormente y «a la que no acudimos». Una presencia que, según el letrado del acusado,«sí es perceptiva». Fue entonces cuando en esa inspección «milagrosamente» apareció un fragmento de uña de la víctima. El abogado señaló que solicitó en su momento una prueba de vídeo de la localización, extracción y cadena de custodia de esa prueba. En este sentido, el abogado pidió declarar nula la prueba de localización del resto de uña.