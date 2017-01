Adiós al miedo infantil al dentista gracias a iDental

Los más pequeños de la casa han hablado con nosotros y han querido compartir su experiencia en las clínicas de iDental, que se encuentran repartidas por 26 provincias españolas. Todos los niños con los que hemos hablado coinciden en confirmar que su miedo al dentista ha desaparecido desde que conocen iDental.



Y es que muchas personas, entre ellas los niños, tienen miedo a los dentistas. Sin embargo, en iDental hacen de la visita al dentista una experiencia divertida a la que no temer.



De hecho, Adriana, de 11 años y una de sus pequeñas pacientes, nos cuenta que cuando fue a iDental por primera vez “tenía mucho miedo al dentista y siempre lloraba”, pero que desde que se trata aquí “vengo muy contenta porque sé que los dentistas son muy simpáticos conmigo y nunca me hacen daño”. Además, nos cuenta que está feliz porque en solo dos años “tengo los dientes colocados y me han dicho que pronto me quitarán los brakets”.



Para Andrea, los dentistas de iDental “son muy amables”, y nos explica que la diferencia con otras clínicas dentales está, sobre todo, en el trato que recibe. “Me hacen reír y eso hace que se nos quite el miedo”. Lo mismo opina Rodrigo, quien añade que los doctores son “muy divertidos con los pacientes”, y destaca que las clínicas son “súper grandes” y que ayuda mucho que estén decoradas con temáticas infantiles, que también hace que se les olvide que están en el dentista.



Algunos de estos pequeños son conscientes de lo fundamental que es gozar de una buena salud bucodental. “Arreglarse la boca es importante porque seguramente sea para un futuro mejor”, Así lo ha expresado Janice, mientras que Marta, ya con su corta edad, es muy consciente del futuro y nos explica que para ella sus dientes son muy importantes porque “cuando vas a buscar trabajo, se fijan en la sonrisa”.



En iDental ayudan a la gente

“Es importante tener una bonita sonrisa, pero hay gente que no tiene posibilidades de arreglarse la boca. Aquí te pueden ayudar”, nos explica muy seriamente Yolanda. Ella misma nos cuenta que iDental ha ofrecido una ayuda económica a sus padres para que puedan pagar su tratamiento. Ese es, precisamente, el objetivo de la Asistencia Dental Social: acercar la odontología al mayor número posible de personas. Para ello, iDental ha creado un novedoso sistema de ayudas que cubren un alto porcentaje del coste total del tratamiento bucodental que cada persona necesita.



Cuando preguntamos sobre la nota que todos ellos darían a iDental, nos dicen que “le daría un 10 porque me tratan muy bien y no me han hecho daño. Se lo recomendaría a todo el mundo”. Esta es la opinión de Alejandra, aunque todos ellos han confirmado que recomendarían iDental a sus amigos, destacando el trato que han recibido, ya que, ahora, visitar a su dentista les parece una actividad entretenida.