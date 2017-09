Adjudicada el 13% de la obra pública prevista para el año

Las administraciones sólo han adjudicado en la primera mitad del año el 13,08% del total de la inversión presupuestada para la provincia en todo el ejercicio. Las cifras reflejan que ya están adjudicadas obras por valor de 19,29 millones de euros cuando para todo el año se habían recogido en los presupuestos de las diferentes administraciones mejoras y actuaciones de edificación y obra civil por valor de 147,4 millones de euros. Esa cantidad parecía un balón de oxígeno a los datos de 2016 en el que se realizaron inversiones por valor de 129 millones de euros, un 21% menos que en 2015 y muy lejos de los 529 millones licitados en 2006. Pero no parece que se materialice esa recuperación. Las cifras que maneja la Cámara de Contratistas de Castilla y León vuelven a ser un jarro de agua fría. El sector de la obra pública no remonta.

La administración más incumplidora con sus previsiones es la central. Tenían previsto obras por valor de 43,84 millones de euros de las cuales tan sólo ha licitado 630.000 euros y ha adjudicado trabajos por valor de 590.000 euros. Esto da al Gobierno un grado de ejecución, a mitad de año, del 1,34%, según los datos de la Cámara de Contratistas.

La segunda de este ‘campeonato’ de la paralización de actividad en un sector tan necesitado como el de la construcción se encuentran las administraciones locales. Ayuntamientos y Diputaciones tenían previsto adjudicar trabajos por 33,36 millones de euros de los cuales se han licitado proyectos por valor de 12,92 millones pero sólo se han adjudicado obras, que han podido empezar en estos seis meses o están a punto de hacerlo, con una inversión de 4,3 millones de euros. El grado de ejecución de la administración local en la provincia es del 12,88%.

La administración más cumplidora de las tres es la regional pero, aún así, no llega a la adjudicación de la mitad de los proyectos presupuestados en la primera mitad del año. De esta manera desde la Junta se habían previsto inversiones en obra pública por valor de 79,25 millones de euros, pero en seis meses han licitado 17,9 y están adjudicados trabajos por valor de 14,4 millones. El indicador de cumplimiento es del 20,5%.

Así las cosas la obra pública en Burgos suma 31,48 millones de euros licitados pero tan sólo 19,29 adjudicados. Se presupone aceleración en los mecanismos de funcionamiento de la maquinaria burocrática en los próximos seis meses. Aunque mucho tendría que engrasarse para poder alcanzar la ejecución del 100% de lo presupuestado.

El dato esperanzador es que la situación es mejor que hace un año cuando en el primer semestre del año se habían sacado a concurso inversiones por valor de 13,4 millones de euros. Esto sitúa a Burgos como una de las cuatro provincias con incrementos de inversión y la cuarta en mayor cantidad licitada sólo superada por Valladolid, la primera de la lista, con más de 61 millones, León con 32,49 millones y Ávila con 31, 65 millones de euros en concursos.

En cuanto a las obras de mayor volumen de licitación de la región cabe destacar que Burgos no tiene ninguna desde la Administración Central. Cuenta con dos por parte de la Regional: la conservación de carreteras de la N-120 con 10,5 millones de euros y la instalación de una red de calor en el polígono industrial de Villalonquéjar con 1,8 millones). Entre las diez inversiones más importantes capitaneadas por las administraciones locales está la sustitución de los filtros de arena de la estación de tratamiento de agua potable de Arlanzón, ejecutada por el Ayuntamiento de Burgos con 1,8 millones de euros; la urbanización del Área de Regeneración Urbana de San Cristóbal por 1,7 millones de euros que dirige el consistorio capitalino y el refuerzo del firme de la red provincial por 1,2 millones realizado por la Diputación Provincial. La mayor inversión de la región es la construcción de un edificio de uso industrial y obras de urbanización del Parque de Proveedores del sector de Automoción en Valladolid por 18 millones de euros.