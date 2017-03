La aduana de Villafría despachó mil camiones más el año pasado

Que hay más movimiento económico es indudable. Cada nuevo dato lo confirma. La actividad de la aduana se suma a la serie de indicadores que evidencian el auge. Una cifra basta para comprobarlo: la referida a los despachos de exportación, que registraba en 2016, ejercicio en el que la terminal aduanera de Villafría alcanzaba los 3.232 tras sumar el año anterior 2.093.



Así, el ascenso superaba el 50% en este caso concreto por lo que ni el mínimo descenso anual de los despachos aduaneros de importación, que pasaban de 907 a 893, y los depósitos francos, que caían de 680 a 641, frena el incremento total de la actividad de esta aduana interior, enclavada en el Centro de Transportes de Burgos, que se elevó un 30%, de las 3.680 operaciones acumuladas en 2015 a las 4.766 del año pasado. En la práctica supone que por este punto circularon en 2016 circularon de media 16 camiones cada día hábil.



El responsable del nodo logístico, Gonzalo Ansótegui, considera que los números permiten hablar sin lugar a dudas de recuperación.



A la misma conclusión conducen los datos de la terminal ferroviaria ubicada a escasos metros. El Puerto Seco (que así se denomina todo enclave intermodal interior conectado por vía férrea con una o varias terminales marítimas) de Villafría movió 7.193 contenedores en 2016. Pese al leve descenso que esta cifra supone respecto al año anterior, en el que de hecho alcanzaba su máximo histórico, con 8.303, los resultados superan con mucho los de 2014, que cerró con 4.649.



La caída registrada, que al igual que el incremento de ejercicios previos se produce tanto en importación como en exportación, no impedía, sin embargo, que la terminal ferroviaria del Centro de Transportes de Burgos batiera su récord de trenes. Los 291 que circularon el año pasado duplican, de hecho, los de hace un lustro.



Pero, ¿por qué si hubo más trenes descendió la carga? Ansótegui lo vincula con el aumento de las frecuencias para mejorar el servicio prestado a los clientes y adaptarse a sus necesidades.



También han crecido notablemente desde entonces las TEUs, que es unidad estándar de medida de capacidad del transporte marítimo en contenedores, que han pasado por Burgos. Las 10.134 de 2016, que se traducían en 164.991 toneladas de mercancía triplican, de hecho, las 3.036 correspondientes a 2010, con 46.623 toneladas de carga. Este significativo incremento en un periodo además marcado por una profunda crisis económica no ha sido progresivo. La tendencia al alza se mantuvo con 4.485 TEUs y 90.336 toneladas en 2011, 6.743 y 143.219 en 2012 y 9.390 y 157.221 en 2013. El traspié registrado en 2014, ejercicio en el que se movieron 5.835 TEUs y 105.951 toneladas, se corregía con creces el año siguiente, cuando la actividad tocaba techo al alcanzar las 11.643 TEUs y 192.500 toneladas en carga y descarga, según los datos facilitados por la entidad promotora, que recuerda además que, la ocupación de la playa de contenedores -con 500 metros de longitud por 45 de ancho- supera el 80%.



Más allá de las cifras recientes, cabe detenerse en el contexto en el que operan ambas terminales de transporte de mercancías, siendo ambas junto el aeropuerto los tres pilares en los que se sustenta la zona de actividades logísticas de Burgos, ubicada en un área de excepción al cubrir todas las necesidades posibles de comunicación interior.



La aduana, en concreto, es el germen del actual Centro de Transportes de Burgos, que gestiona directamente no solo la terminal TIR y los depósitos franco y fiscal, sino también servicios complementarios tales como espacios comunes, aparcamiento y promoción de infraestructuras. En la actualidad en torno a un millar de personas trabajan cada día en sus instalaciones, que albergan 75 empresas a la espera de la anunciada ampliación que, si se cumplen las previsiones, podrían comenzar a cobrar forma a finales de este año.



Una vez más las cifras dan la pista y en este caso constatan que es necesario crecer. La ocupación de las naves ronda el 100% y la del aparcamiento, con más de 200 camiones pernoctando a diario, el 90%. La de las oficinas es algo inferior, con un 70%.



Con todo, estos números distan de los registrados en el momento álgido previo a la crisis, cuando el enclave llegó a estar al borde del colapso.