A los responsables de Recursos Humanos de la empresa Adventis les sorprende que lleguen «tan pocos» currículums de jóvenes burgaleses cada que vez que abren un proceso de selección. Y no les queda otra opción que extender sus convocatorias de empleo al resto del país. Por este motivo, su presidente, Manuel Cámara, y el responsable de formación y seguridad de la firma, Eduardo García, mantuvieron ayer una «reunión informal» con el alcalde, Javier Lacalle, y con el concejal de Hacienda, Salvador Foronda. Durante el encuentro, aparte de presentar el trabajo desarrollado por la compañía en los últimos años, ambos manifestaron su intención de «fomentar» el empleo juvenil en la provincia dentro del sector eólico, su principal nicho de mercado desde 2008.

Lo que Adventis pretende con este proyecto es la captación de talentos y el desarrollo de cursos formativos dentro de este sector. La compañía cuenta en la actualidad con alrededor de 240 empleados repartidos por distintos países, «desde México a Marruecos pasando por UK u Honduras», remarcó Cámara. Además, García destacó el proceso de expansión de la empresa en Latinoamérica y Estados Unidos, ya que «a medida que nuestros clientes crecen nosotros tenemos que crecer». En este sentido, recordó que «somos la contrata de referencia a nivel europeo» de General Electric, de ahí la necesidad de incrementar la mano de obra, burgalesa si es posible.

Después de escuchar su propuesta, Lacalle les emplazó a mantener una reunión con el responsable de formación de la Junta de Castilla y León. De esta manera, la compañía confía en suscribir un acuerdo de colaboración con institutos de FormaciónProfesional (FP) para que los jóvenes que finalicen sus estudios tengan la posibilidad de realizar cursos especializados, de tal manera que «puedan optar a trabajar en el sector eólico a nivel internacional».

García precisó que las vacantes más demandadas en estos momentos son para técnicos de mantenimiento en parques eólicos. De hecho, apuntó que «siempre» los están «necesitando» dado su amplio nivel de cobertura logística dentro y fuera de Europa. No obstante, para acceder a este nicho de mercado no basta con acreditar una titulación, incluso si es universitaria. Y es que se requiere una «formación en seguridad muy concreta, un estándar a nivel internacional». Obtener esta acreditación es «obligatorio» y la firma quiere que Burgos, «una de las primeras provincias en potencia instalada», se convierta en proveedora de «mano de obra cualificada». No solo para la empresa, sino para cualquiera del sector que demande profesionales con este perfil y los conocimientos necesarios para trabajar en un parque eólico.

Tanto Cámara como García hicieron hincapié en el abanico de posibilidades que abre la titulación que Adventis oferta. Sabiendo inglés, cualquier joven «puede presentar su currículum en cualquier empresa de Europa», amén de que la firma en cuestión se beneficiaría de un «coste menor de contratación». Por contra, sin este curso, García señaló que -por ejemplo- «un ingeniero electrónico sin una formación previa no va a poder entrar a trabajar en un parque eólico» como técnico de seguridad al no cumplir con los estándares exigidos a nivel internacional.

El responsable de formación de Adventis también subrayó las posibilidades de crecimiento dentro de la propia compañía. «Siempre partimos de técnicos de mantenimiento preventivo de nivel 1», si bien se contempla la opción de obtener otras titulaciones que acrediten al empleado como técnico de nivel 3. Sobre este aspecto, aseveró que «cuando se empieza a trabajar en el sector eólico se abre una puerta grandísima de posibilidades», en especial para los jóvenes que «tengan ganas de desempeñar su trabajo» en un ámbito laboral que no deja de crecer.