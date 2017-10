El agua caliente de las duchas del Coliseum funciona con resistencias eléctricas

El grupo municipal socialista denunció ayer una nueva retahíla de «chapuzas para salir del paso» que se están produciendo en el Coliseum desde que se convirtió en cancha de baloncesto con el comienzo de la temporada de la ACB, el pasado 30 de septiembre.

Al hecho de que la utilización de los vestuarios en el primer partido se hizo de manera ilegal, puesto que no se contó con un acta de ocupación parcial, se suma que la obra de climatización tampoco se ha recepcionado. Así lo asegura el concejal Antonio Fernández Santos que indica también que el agua caliente de las duchas, se calienta con resistencias eléctricas de manera provisional dado que los trabajos de la calefacción no han concluido, ni se han probado. «Hemos hecho una chapucilla para que pudiera haber agua caliente porque la obra no está terminada a pesar de que debió estar acabada el 21 de junio», manifestó.

Las obras de los vestuarios han seguido rematándose en estas semanas. Es decir tras el primer partido han continuado adelante, pero las que más retrasadas van son las de la enfermería. En opinión de Fernández Santos, aun trabajando una cuadrilla dotada con varias personas le quedan dos meses por delante. La obra que se adjudicó el pasado 19 de enero comprendía la ejecución de vestuarios y de una enfermería tanto para acoger las actividades deportivas como las de la feria taurina. La empresa se comprometió a terminarla el 21 de junio y como asegura el socialista «todavía en octubre sigue manga por hombro». Achaca a la incompetencia del equipo de Gobierno esta situación con los retrasos y recuerda que se aprobó un modificado de la obra para sumar 50.000 euros a los 509.000 euros por las que se adjudicó el proyecto.

También critica la ocupación ilegal de los vestuarios que se produjo durante el primer partido ya que ni si quiera se firmó una recepción parcial de las obras para hacer uso de las instalaciones. «Alguien debería asumir responsabilidades por su incompetencia y por ocupar unas obras que no están entregadas», recordó y añadió que en el partido del pasado sábado sí se produjo este trámite.

Por otro lado, también con respecto al Coliseum, considera que el equipo de Gobierno debió haber pensado mejor la posibilidad de acoger una ópera en mitad de la temporada de la ACB. Así recuerda que se está desmontado la pista deportiva, compuesta por 700 piezas, para volverla a montar la próxima semana. Asegura que se tarda cuatro días en desmontar y otros cuatro en montar dado que no se cuenta con más personal en el Servicio de Deportes que pueda realizar este trabajo. Por tanto, durante todos estos días el CB San Pablo no puede entrenar en el campo. Llamó la atención sobre el hecho de que la pista cuesta 220.000 euros y que en el montaje y desmontaje siempre puede ocurrir que se deteriore alguna de las piezas. Con respecto, a la actuación operística el concejal recordó los problemas de la acústica que ha tenido este espacio en otras actuaciones musicales y espera que se subsanen para este evento.

Por último, también reclama al Servicio de Deportes que se preocupe por articular algún procedimiento para que las 500 entradas comprometidas para los escolares de la ciudad en cada partido lleguen a los colegios e institutos. Esta es una de las cláusulas del contrato de patrocinio que se firmó con el club.