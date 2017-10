Aguas eliminará 250.000 facturas en papel con la sede electrónica

Aguas de Burgos dejará de emitir las 250.000 facturas en papel que distribuye anualmente entre los usuarios de las redes de abastecimiento y depuración de la capital para hacerlas llegar a través del correo electrónico. Este es uno de los objetivos que se plantea la sociedad municipal con la puesta en marcha de la nueva sede electrónica (www.aguasdeburgos.com), un nuevo servicio online que nace con la idea fundamental de mejorar la relación con el consumidor.

A finales de agosto comenzó a funcionar la nueva oficina online y en poco más de dos meses cuenta con 759 usuarios que gestionan 1.392 contratos activos, representan el 2% del total de los clientes de la sociedad. Una meta que pretenden cruzar en pocos meses es llegar al 5% e ir creciendo dado que la factura en papel dejará de emitirse en aproximadamente seis meses. Así lo asegura el gerente de Aguas de Burgos, Juan Antonio de Miguel, que se muestra partidario de no compatibilizar las dos opciones, buzoneo y factura digital, dado que ya prácticamente se ha dejado de enviar en papel a los domicilios desde el recibo de la luz hasta el seguro del vehículo, pasando por la información de los tributos municipales. De esta manera, en cuanto un cliente se registra en la sede online recibe su próxima factura a través del correo electrónico y no del ordinario.

En este caso el ahorro, aunque no lo han cuantificado, será importante y la parte positiva es que ese coste de emitir y distribuir facturas redundará en el propio servicio ya que al ser una empresa pública no trata de obtener beneficios con este ahorro sino que todo lo que se deja de gastar irá a inversiones o mantenimiento del servicio. «Todo lo que sea reducir gastos en nuestro caso no es beneficio para la empresa, sino que se empleará para acometer más obras y mantener los servidores, nunca para tener rendimientos», especifica.

El gerente precisa que esta transformación hacia lo digital era algo necesario ya que es «una herramienta fundamental» para que el cliente tenga «mayor y mejor acceso a la información». A la vez, se evitan desplazamientos a la oficina física, aunque es posible hacerse usuario electrónico en atención al cliente en la avenida del Cid. «Los trabajadores que están en atención al público pueden ayudar a las personas que se acerquen a inscribirse en la sede online», aclara De Miguel, que añade que la comunicación por correo ordinario se ha quedado «lenta» en la sociedad actual.

La oficina electrónica abrió sus puertas en la red el pasado 20 de agosto. Los clientes están siendo informados del cambio a través de un tríptico que se está enviando junto con la factura y poco a poco están llegando los usuarios. En este tiempo, los clientes online han realizado 1.430 accesos a la oficina y han realizado gestiones como cambios de cuentas, comunicaciones de lectura de contador y descargas de facturas.

La mayoría de los usuarios son particulares con un contrato de suministro doméstico con el servicio de aguas, pero se están interesando inmobiliarias, empresas y también oficinas bancarias y administradores de fincas en el sistema online para gestionar contratos de suministro de agua, según explica José María Alonso, responsable de programación de Aguas de Burgos.

Para acceder es necesario el NIF del cliente titular del contrato y una contraseña que se escoge al realizar el registro. La gestión de contratos, la descarga de facturas, las consultas de lecturas y consumos y la modificación de los datos de pago son algunas de las primeras gestiones que ya están disponibles a través de la web.

Es posible conocer información como el histórico de lecturas, de consumos y de facturas, incluso de hasta cinco años atrás. Para obtener este último detalle hay que solicitarlo de manera específica a través de la web y en la siguiente visita online ya están disponibles para su consulta.

Aguas de Burgos va a disponer de los correos electrónicos y del número móvil de sus clientes y, de esta manera, será posible el intercambio de información de manera directa. Por ejemplo, el responsable de programación explica que se puede avisar de posibles fugas de agua al instante. En el caso de que un usuario tenga una deuda impagada se podrá enviar un sms al cliente para avisarle de la situación.

Todavía hay procesos que no están disponibles como dar de alta un contrato nuevo o cambiar el titular, pero con el tiempo se irán estudiando los procesos cotidianos que se pueden llegar a implementar porque sean más interesantes para los clientes. En este sentido, De Miguel explica que la oficina electrónica pretende ser un «entorno seguro» en cuanto al intercambio de datos y, por ello, precisa que hay que ver cómo va funcionando antes de ampliar servicios para velar por la protección de datos. Los próximos procesos en ponerse en marcha podría ser la gestión de la baja y el pago de la deuda online.

Además en este desarrollo de las nuevas tecnologías, Aguas de Burgos dispone también una aplicación que se puede descargar al móvil o a una tableta desde donde se pueden realizar las mismas gestiones que en la web.