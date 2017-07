El alcalde confirma que no habrá más verbenas junto a la Catedral

Las Fiestas de San Pedro y San Pablo siguen dando que hablar prácticamente una semana después de que hayan finalizado. Precisamente en estos últimos días, los grupos de la oposición Imagina y PSOE han califcado los festejos como «modelo agotado», criticando un «continuismo en la programación» y con «falta de ambición».

Uno de los actos que más criticas has suscitado ha sido la celebración de verbenas en el entorno de la Catedral, en las que un grupo de jóvenes decidieron encaramarse a la terraza de las Seo burgalesa, donde bebieron y orinaron. Una acción por la que el concejal de Festejos, José Antonio Antón Quirce, pidió disculpas y reconoció la necesidad de buscar otros emplazamientos para este tipo de espectáculos.

Palabras que ayer corroboraba alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, quien aseguraba que «la plaza de la Catedral es un espacio privilegiado donde hay que seguir haciendo muchas actividades en el día a día», pero cuestionaba que sea el espacio idóneo para celebrar verbenas. «Es un espacio forzado, muy reducido, más allá del comportamiento incívico de personas, se trata de un lugar donde no puede haber una potencia de decibelios como la que se está metiendo encima de las viviendas, donde los cristales están temblando con las verbenas». El edil se mostró tajante. «No lo veo ningún sentido, es un sitio que nunca me ha gustado. No procede y no habrá ningún tipo de verbena por la noche en este lugar», sentenció y aseguró que esta decisión no llega como consecuencia de los actos vandálicos ocurridos. «A mí no me gusta, no me ha gustado nunca este espacio para hacer verbenas».

Sin embargo, el primer edil no cierra las puerta a otro tipo de espectáculos. «Con otro tipo de actuación musical no hay mayor problema», comentó y aseguró que «seguirá habiendo muchísimas actividades porque es un lugar llamado a ello, pero actuaciones potentes como una verbena, no». Recordó que «tenemos muchos espacios en la ciudad como para forzar situaciones en un lugar tan especial, al lado de la Catedral y de los vecinos del entorno» y aseguraba tajante que «lo puedo decir más alto, pero no más claro».

Evacuación

A tenor de posibles problemas de evacuación en la plaza del Rey San Fernando, el alcalde recordaba que «cuenta con cuatro vías para acceder y salir, que no es poco». Aseguraba que «es un sitio privilegiado y muchas actuaciones se van a seguir haciendo, todo se puede regular dentro de un orden».