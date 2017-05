Alejandro Talavante y el Juli atan su presencia en San Pedro

Alejandro Talavante y Julián López ‘El Juli’ estarán en San Pedro. Ambos diestros han cerrado su presencia en la feria burgalesa esta misma semana tras jornadas de negociaciones, visitas al campo y composición de agenda. Ambos llegarán a Burgos en dos jornadas contiguas pero no se verán las caras en el coso de la ribera del Arlanzón como hicieron en La Maestranza de Sevilla el pasado jueves.

El extremeño Alejandro Talavante regresa a Burgos tras haber sido el encargado de inaugurar la Puerta Grande del Coliseo hace dos años en el festejo que aperturó el nuevo recinto. El curso pasado estuvo ausente de San Pedro y ahora vuelve para hacer el paseíllo el miércoles 28 de junio, en la cuarta función de abono del ciclo y para estoquear astados salmantino Montalvo.

Julián López ‘El Juli’ arribará a Burgos el jueves 29 de junio, en el último capítulo del ciclo, para enfrentarse, en principio, a una corrida de Torrealta, propiedad de Borja Prado. El madrileño coincidirá en el cartel con otro de los grandes atractivos del abono, el peruano Roca Rey que tal y como avanzó este periódico será el encargado de clausurar el ciclo, cosa que también sucedió el curso pasado.

El encontronazo entre El Juli y Roca Rey será uno de los platos fuertes del abono burgalés del presente ejercicio. La corrida más fuerte de las cinco funciones de toros que acogerá el Coliseum entre el sábado 24 y el jueves 29 de junio. De la combinación que cerrará el ciclo falta por concretarse un nombre, previsiblemente el que abra la terna. Para ese puesto, se están barajando varios nombres, entre ellos, otro de los triunfadores del curso pasado en el ciclo: el jerezano Juan José Padilla.

Más enmarañadas están las negociaciones del día 28 frente a reses de Montalvo. Para esa tarde, además de Alejandro Talavante, la empresa cuenta con otro torero que abra la combinación y un tercero que la cierre. Para abrir, Padilla cuenta con muchas opciones pero eso implica su salida de la jornada del día 29, abriendo, de ese modo, un hueco muy codiciado en la combinación del día de San Pedro.

Otro hueco codiciado es el tercer integrante del cartel del 28, acompañando a Talavante. Para esa jornada están abiertas las vías de diálogo con nombres importantes del escalafón como Alberto López Simón o José Garrido. Tanto el madrileño como el extremeño parece que tienen puesto fijo en el serial si bien, su ubicación final no se definirá hasta que no se resuelva el hueco que ocupa Juan José Padilla que fue uno de los triunfadores del curso pasado.

Morenito y Bañuelos

Del resto de la feria, pocas novedades y muchas incógnitas. La mayor de todas la presencia de la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos –premiada en Madrid el pasado martes- y cuyo nombre todavía no se ha puesto encima de la mesa de ninguna negociación. No obstante, falta por conocerse la ganadería del martes 27 de junio, fecha en la que no ha trascendido ningún nombre. Esa sería la primera de las tres corridas que cerrarán el abono, tras el paréntesis del lunes 26 de junio, jornada destinada a celebrar el festejo popular del Gran Prix para el colectivo de peñas.

Las dos primeras corridas, tal y como este periódico ha venido informando, serán los días 24 y 25. El sábado 24 se abre el abono con el festejo de rejones en el que se lidiarán astados de Benítez Cubero para una combinación donde tienen acuerdo y plaza fija el burgalés Óscar Borjas y la gran figura del toreo a caballo actual: Diego Ventura.

Para el domingo 25 de junio hay previsto lidiar una corrida de Adolfo Martín. La terna de esa jornada es otra de las incógnitas que faltan por revelarse. Desde algunas fuentes lo que supondría el regreso del ribereño a las fiestas mayores de Burgos tras dos años de ausencia. Sin embargo, no se han producido avances y desde el entorno de Morenito se ha negado en público y en privado, que Carlos Zúñiga haya abierto contactos con él para hablar sobre una hipotética negociación para Burgos.