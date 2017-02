Alertan del riesgo de que Hacienda cambie la calificación del consorcio

La situación de los consorcios de la variante ferroviaria y de Villalonquéjar y su relación con la deuda municipal sigue de plena actualidad ya que de la clasificación que haga el Ministerio de Hacienda de ambos entes depende que las cantidades que se adeudan a los bancos acaben computanto como deuda vida del propio Ayuntamiento.

El concejal Antonio Fernández Santos quisó explicar ayer la situación en la que están ambos consorcios ante lo que considera «información sesgada» de otros grupos municipales. Así, criticaba los datos facilitados el pasado viernes por el grupo Imagina Burgos que aventuraba que de sumarse los 112 millones que debe el consorcio de Villalonquéjar a los bancos el Ayuntamiento estaría incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, entraría en situación de intervención.

En concreto, Fernández Santos indicaba que a día de hoy los 112 millones de euros no están computados como deuda viva porque el Ministerio de Hacienda «de forma atípica» no tiene todavía clasificada a esta entidad. «La oficina nacional de contabilidad no ha comunicado aún el proceso de delimitación y clasificación del consorcio y esta es la única competente para realizar la calificación. Si decide clasificarlo dentro del sector de administraciones públicas los 112 millones pasarán a ser deuda viva del Ayuntamiento, pero si va dentro del sector de sociedades no financieras, igual que el consorcio del ferrocarril, no computaría más que lo que se considere deuda no sostenible», añadió. A su juicio el Ayuntamiento está en la «gravísima situación» de que depende de esta clasificación y, en su opinión, «el riesgo existe».

Clasificación del desvío

Con respecto al consorcio del desvío, Fernández Santos indicó que en la actualidad está clasificado por el Ministerio de Hacienda como dentro del sector «sociedades no financieras; subsector sociedades no financieras públicas de acuerdo con la normativa de contabilidad europea». Esta calificación significa que la deuda de este consorcio, de 168 millones de euros, no computa a efectos de la deuda viva del Ayuntamiento.

El concejal añadía que en el caso de que cambiase esa clasificación y se considerase como un sector de las administraciones públicas toda la cantidad, al margen de los acuerdos de reestructuración alcanzados entre las partes, pasaría a considerarse deuda viva. Así, espera que no llegue a producirse ese cambio aunque aseguró que no es descartable. Ahora mismo la parte que ha computado como deuda viva es la que en el acuerdo con los bancos aparece como «no sostenible, los 47 millones que no se cubrirían con la venta de los activos del consorcio» En este sentido, aseguró que son perjudiciales las declaraciones que van haciendo tanto desde Imagina como desde Ciudadnos ya que pueden hacer que el Ministerio de Hacienda acabe fijándose en la situación de los consorcios burgaleses.

Se mostró molesto con el portavoz de Imagina dado que Raúl Salinero considera un error el acuerdo de reestructuración de la deuda que el PSOE facilitó al PP. Mientras, Fernández Santos acusa al grupo Imagina de no presentar propuestas realistas sobre este asunto. «¿Tienen alguna propuesta? ¿Qué propuesta?, porque si la propuesta es no pagar que lo digan, pero que se lean las consecuencias que eso tendría según el convenio de 2014», dijo. Los socialistas defienden en que la única solución es reestructurar las condiciones de pago y, en este sentido, se preguntan qué va a pasar con el de Villalonquéjar después del acuerdo que han firmado PP y Ciudadanos. «Usted señor alcalde para salvar el sillón ha firmado que se trabajará para evitar otra reestructuración de la deuda de Villalonquéjar», precisó. Desde que se firmó el acuerdo todavía no se sabe por dónde van esas alternativas de PP y C’s, según alertó el edil, que se pregunta para cuándo se va a convocar la comisión de investigación de los consorcios.