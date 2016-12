Alfredo Pérez-González no seguirá al frente del Centro Nacional de Investigación sobre la EvoluciónHumana (Cenieh) a partir del 31 de enero. Esa es la fecha en la que expira su contrato de dirección que no tiene intención de renovar. «Después de cuatro años creo que es bueno que entre aire nuevo en el centro, con nuevas ideas y nuevos enfoques», señala. Pérez-González entró en la dirección del Cenieh el 31 de enero de 2013 dentro de una convocatoria interna para la sustitución del anterior director, José María Bermúdez de Castro. Apunta Pérez-González que «cumplo los cuatro años de contrato que era el compromiso y ahora me dedicaré a la investigación». Y es que el geólogo se volverá a poner la bata en exclusiva para afrontar los proyectos de investigación que lleva en el área de Geoarqueología del centro, sección de la que es coordinador.

En el proceso durante el cual la Secretaria de Estado de Investigación, adscrita al Ministerio de Economía, desarrolle la convocatoria de la plaza de nuevo director Alfredo Pérez-González asumirá la gestión del mismo de forma interina.De la misma manera que «como estaré aquí en el puesto de investigador si el nuevo responsable me necesita para algo, quien sea, aquí estoy».

Los tiempos plantean que la convocatoria para elegir nuevo director se realizará a lo largo del mes de enero.Se baraja la posibilidad de que esta vez sea un concurso externo a nivel nacional o internacional aunque en la anterior ocasión el concurso fue a nivel interno. Un proceso que podría llegar a demorarse entre tres y cuatro meses en función del ritmo de reunión de la comisión del ente gestor integrado por la Administración central, la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Burgos, con un 5% de presencia cedido por la administración regional.

Pérez-González deja la dirección del centro sin lograr uno de los objetivos que se planteó al inicio, lograr la reunión en el Cenieh de todos los fósiles de Atapuerca. Reconoce ha habido «muchos problemas exógenos» pero que eso no le ha llevado a tirar la toalla. «Simplemente mi tiempo y mi contrato, por cuatro años, ha acabado y creo que no es viable seguir más tiempo». Señala que el balance es positivo a pesar de los problemas que él achaca al proyecto de ubicación de los fósiles. Pero también señala que ha sido un tiempo complicado para la gestión de un centro de investigación ante la crisis a pesar de lo cual se ha incrementado el número de trabajadores de 40 a 55 personas en el ámbito científico, técnico y de inicio de contrato técnico por cinco, tres y dos años respectivamente. Además se ha dotado al centro de una infraestructura técnica «de primera línea».