El mercado del alquiler está viviendo una auténtica revolución. El año pasado la renta media en Burgos subió un 3% y está en 471 euros al mes. A pesar de esa ligera subida registrada el pasado año, por ser un mercado en auge, aún no alcanza el valor medio que alcanzó en el pasado. El máximo valor al que ha cotizado la renta media enBurgos fue de 603 euros al mes, de esta manera se muestra que el mercado del alquiler sigue siendo una oportunidad porque está un 22% más barato que hace nueve años. Los inquilinos ahora se pueden ahorrar hasta 132 euros, la tercera mayor reducción de la región solo superada por el descenso del precio en Ávila (145 euros menos) y Soria (141 euros menos), según el portal inmobiliario Fotocasa.



Pero, además, los inmuebles que se arriendan están en buenas condiciones porque la vivienda se ha convertido en inversión y el propietario de hoy busca que ésta sea una inversión tranquila. «Ahora tanto propietarios como inquilinos buscan garantías y el alquiler, ya lo era hace un par de años pero se ha consolidado hoy, como un mercado floreciente», señala el gerente de Activox, Daniel de la Mata. Señala que los «inmuebles en buenas condiciones, bien preparado, rehabilitado y cuidado al detalle, con muebles nuevos se puede tardar 24 horas en alquilar», señala de la Mata cuya inmobiliaria se ha hecho especialista en la rehabilitación de inmuebles para su renta.



«El inquilino a día de hoy filtra, busca y aunque hay personas que apuestan por la renta porque no pueden acceder a una hipoteca también los hay que podrían hacer frente a un préstamo pero prefieren un alquiler por no estar sujeto a un inmueble, a un préstamo, por libertad...», señala De la Mata.

Es el inquilino deseado por cualquier propietario que «cuida el inmueble como si fuera suyo, que es regular en sus pagos» y conseguirlo pasa por realizar una pequeña intervención en los inmuebles.



Porque, tal y como reconocen desde Activox, los buenos productos de alquiler escasean y, cuando aparecen, se alquilan en cuestión de horas. «Preparar un inmueble de dos habitaciones con muebles nuevos, cuidando tanto en los servicios del hogar como pequeños detalles de decoración, toallas o sábanas te supone un coste de 3.000 euros de media pero el resultado es que se puede alquilar en 24 horas y eliges inquilino porque genera una alta demanda», destaca De la Mata. Apunta que, después de la reforma, incluso puede subir la renta inicial mientras que «si mantienes el piso heredado con los muebles de los abuelos no lo vas a alquilar tan rápido ni le vas a sacar un buen rendimiento».



Este asesoramiento se demanda cada vez más entre los propietarios y, aunque cuesta ver la intermediación como una ventaja, también entre los inquilinos.«Todos buscan garantías y en nuestro caso por lo que hemos apostado es por gestionar las obras de adecuación del inmueble, el contrato, tenemos garantías tanto para el propietario como para el inquilino porque ambas partes buscan tranquilidad», destacan. Pero también inciden que el inquilino «busca calidad, singularidad no se conforma y tiene muy claro lo que quiere».



El tipo medio de alquiler en Burgos se mueve entre los 400 euros y un máximo de 750 euros.En esta horquilla se encuentran el 80% de la oferta de alquileres en Burgos y «hace falta más productos».En concreto los inmuebles que se alquilan van desde estudios a pisos y casas de una, dos y tres habitaciones. Antes se alquilaban especialmente pisos más amplios hoy la demanda está muy diversificada. De ahí que haya grupos empresariales interesados en la compra de edificios para alquilar viviendas. Hay grupos inversores que empezaron con alguna vivienda y ahora requieren edificios completos para este fin.Especialmente se ve cierta necesidad en inmuebles de alquiler temporal de entre tres y cuatro meses que es un nicho de mercado poco cubierto en la ciudad.



Los expertos se desmarcan de incrementos registrados el año pasado en el que se empezó a hablar de la burbuja del alquiler. «Eso es algo que en Burgos no se ha dado es un fenómeno que se ha visto en zonas muy céntricas de Madrid y Barcelona, igual en costa pero no aquí ni en otras provincias aunque sí es cierto que el precio empieza a subir», destacan desde Activox. Un demandante de vivienda de alquiler en el que el 50% son parejas jóvenes.También son muy numerosos los solteros o singles y ya en menor porcentaje familias con hijos.