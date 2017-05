Hace apenas dos semanas la Junta de Gobierno local aprobaba la puesta en marcha de una oficina de mediación intrajudicial que actuaría en el ámbito del derecho social y en conflictos judiciales, con mediación en conflictos laborales de carácter individual, que estará dotada con 20.000 euros y de la que se encargarán los colegios de Abogados, Procuradores y Trabajadores Sociales. Un convenio que para el Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León, desde la voz de su coordinadora, Virginia Domingo, «no es ni pionero ni necesario como aseguró el alcalde de Burgos Javier Lacalle».

La coordinadora desmiente al primer edil y asegura que este servicio «ni será pionero en la región, ni Burgos será la tercera provincia española en impartirlo. «El servicio no solo está en marcha en Madrid y Barcelona sino que ya está en ciudades como Granada, Lleida o Tarragona» y «tampoco será pionero en la región porque Valladolid lleva con un servicio de mediación laboral en asuntos individuales, a través del Serla, desde noviembre del año pasado, desarrollado por la Junta, que es quien debe encargarse».

Domingo avanzaba que en breve «nos encontraremos con un servicio duplicado, uno de ellos pagado por el Ayuntamiento y que no es ni necesario ni pionero, generando un gasto innecesario a la ciudad» porque «la Junta de Castilla y León ya confirmó en su momento que pondría en marcha este servicio en todas las provincias de la Comunidad autónoma». Además recordaba que «en teoría este servicio ya está siendo desarrollado desde hace dos años por el Juzgado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tal y como recoge la página del Consejo General del Poder Judicial, en la sección temas».

A tenor de este nuevo convenio, Domingo explica que «el CGPJ suele desarrollar convenios con entidades con competencias o con asociaciones que desarrollarán la mediación» y que «nunca hasta ahora ha hecho un convenio con un ayuntamiento». Una acción que considera «rara» ya que «el CGPJ nunca firma convenios en los que se pida dinero y mucho menos si hablamos de Justicia Restaurativa, el único servicio que se plantea en la ley como público y gratuito».

Falta de apoyo

Precisamente en este sentido, la coordinadora explica que «es justo el servicio que llevamos prestando de forma gratuita como asociación sin ánimos de lucro». La asociación lleva desde el año 2004 trabajando en este área y, desde el año 2006, prestando el servicio de mediación penal y Justicia Restaurativa.

«Fuimos pioneros en la región en prestar este servicio y de los primero del territorio nacional, además hemos llevado el nombre de Burgos y de Castilla y León a congresos internacionales, tanto a nivel europeo como internacional», comenta y añade que, además, «hemos asesorado, primero a la Comisión Europea y después al propio Ministerio de Justicia, en la elaboración de la directiva europea sobre la víctima en 2012 y después en el Estatuto de la Víctima». Todo ello «con el total apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la UE, del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía y de los demás operadores jurídicos».

De ahí que Domingo lamente «la falta de ayuda a nuestro servicio- ya amparado por la ley- algo que no hace más que demostrarnos que el Ayuntamiento no tiene ningún interés en ayudar al ciudadano a que pueda solucionar sus conflictos y delitos de una forma pacífica, esto demuestra que Burgos no merece estar en el lugar que se le ha puesto como referente en estos temas» y considera ilógico que «se de apoyo económico a colegios solo porque parece que da ‘más caché’ dar una subvenciona colegios que a una asociación sin ánimos de lucro que lleva años trabajando en este campo».