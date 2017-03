La situación en los campamentos de Tinduf (Argelia) no ha cambiado, es decir, sigue estando en las mismas condiciones precarias, por lo que la ayuda que aportan asociaciones como los Amigos del Pueblo Saharaui de Burgos son esenciales para que las personas que viven allí puedan salir adelante. No obstante, como ayer advirtió la presidenta de la asociación, Maite Jiménez, sí se ha percibido un descenso de la ayuda internacional que reciben, «y en eso las asociaciones tenemos que hacer más hincapié y dar más ayuda».



Es el tipo de ayuda que ayer partía del paseo de Atapuerca con destino a Tinduf. Se trata de la XXVIICaravana, que en esta ocasión lleva 26 toneladas, principalmente de alimentos, aunque también se llevan juguetes y material escolar. Pero lo fundamental son los alimentos, «es lo más necesario», apuntaba Jiménez. Esta es la única caravana con ayuda que parte de Castilla y León, aunque las aportaciones no solo de Burgos. También llegan contribuciones de toda la provincia, así como de Soria,Palencia y Zamora. La caravana cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación. El alcalde, Javier Lacalle, recordó que ambas instituciones contribuyen con cerca de 70.000 euros al año.



El envío de ayuda humanitaria coincidía con el regreso de la expedición médica. Un grupo compuesto por dos cirujanos, un internista, un anestesista, un médico de atención primaria y cuatro enfermeras. El equipo, que llegó a Burgos el pasado martes, ha estado durante 15 días en la zona. Un tiempo en que han realizado operaciones programadas de vesícula y hernias, así como casos que han ido surgiendo sobre la marcha. Jiménez explicó que aunque tienen una reunión pendiente con el equipo médico para que les explique con detalle la experiencia, las primeras impresiones que les han trasladado es que «han venido encantadísimos de la labor que han hecho y de la gente de allí.Están con ganas de volver».



Sí es cierto que a la presidenta de la asociación le gustaría que estas expediciones médicas se pudieran organizar al menos dos veces al año. Para ello es necesaria la implicación de los profesionales sanitarios, ya que en este viaje costó encontrar anestesistas, por lo que solo pudo ir uno. Por eso hizo un llamamiento a los profesionales que «se animen y que ayuden a este pueblo, que lo necesita».