La ampliación del Instituto de Medicina Legal de Burgos sigue pendiente de un último paso administrativo que no acaba de darse, el de la licitación de las obras de un proyecto que lleva tiempo redactado, que cuenta con presupuesto y que por el momento no tiene una fecha cerrada para dar comienzo. No se trata de un proyecto de gran envergadura, como un tramo de ronda de circunvalación o del AVE, y, de hecho, su tramitación administrativa ha estado avanzando durante el periodo de Gobierno en funciones.



Es precisamente ese cambio de Gobierno el que está haciendo que el proyecto se haya quedado a la espera. El responsable del Instituto de Medicina Legal, Amador Martínez Tejedor, recuerda que es un proyecto que ya está «redactado», que solo está pendiente de la licitación de la obra. Los cambios que se han producido en el Ministerio de Justicia en algunas direcciones generales han motivado este retraso, ya que las últimas previsiones situaban el comienzo de las obras durante este año.



El avance del proyecto también está relacionado con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, al menos de forma indirecta, ya que es una obra que está más relacionada con la Gerencia Territorial de Justicia.



El proyecto de ampliación del Instituto de Medicina Legal de Burgos comenzó a fraguarse hace cuatro años, cuando se puso en funcionamiento el Hospital Universitario de Burgos y se trasladaron servicios del Hospital Divino Valles, en cuyas instalaciones se ubica el Instituto de Medicina Legal.



El nuevo espacio con el contará el Instituto de Medicina Legal permitirá que pueda duplicar el tamaño las actuales instalaciones.La actual sede ya ha superado los 20 años de existencia, por lo que el paso del tiempo y la asunción de más atribuciones ha hecho que se haya quedado pequeño. De hecho, el edificio actual se concibió como Instituto de Medicina Legal de ámbito provincial. Aunque tienen sus propias plantillas y sedes, del Instituto de Medicina Legal de Burgos dependen administrativamente los de Soria, Ávila y Segovia. El proyecto de ampliación se llevará a cabo en unas dependencias anexas a las actuales instalaciones.Previamente, fue necesario llegar a un acuerdo con la Diputación de Burgos, propietaria del Divino Valles, para que permitiera la ocupación del espacio, a la vez que la Subdirección General de Patrimonio del Estado permitía su uso gratuito.



La ampliación del Instituto de Medicina Legal permitiría asumir con los espacios necesarios a los equipos psicosociales de Familia. En la actualidad, la sede del Instituto de Medicina Legal no dispone de los despachos necesarios para que los profesionales puedan realizar las entrevistas personales y las pericias. No solo con los pacientes adultos también con los menores, que requieren unos espacios adecuados.