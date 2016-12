La ampliación del Centro de Transportes Aduana de Villafría está más cerca que nunca. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha anunciado que las obras se podrían empezar a ejecutar tras el verano del próximo año a la espera de poder percibir, esta vez sí, la subvención europea que apuntale la ampliación que, en principio, costearán la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y préstamos con entidades financieras.



La aprobación de la integración del Centro de Transportes en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-E) abrirá las puertas a esa financiación europea. Estar en esa red permitirá conectar al enclave logístico burgalés en el Corredor Atlántico que une Portugal y España con el resto de Europa a través de Hendaya. Esta inclusión del centro burgalés tiene importantes consecuencias como es la mejor predisposición ante el juicio de la UniónEuropea para disponer de ayudas que faciliten financiar su ampliación además de estar en un eje vital de comunicación de la península con el resto de Europa. Este solicitud, expresada a través del Ministerio de Fomento en diciembre del 2015, se une a la aceptación de inclusión de otros tres centros logísticos en Valencia, Vitoria y Tenerife. De esta manera, esta aprobación inicial se someterá a dos meses de información pública que se saldarán con la publicación de la aprobación en elBoletín de la Unión Europea en el primer trimestre del próximo año.



Con esta integración del centro logístico burgalés en la red RTE-T, habrá un marchamo añadido a la presentación a convocatorias de financiación europea pero para el alcalde, Javier Lacalle, «se termina con una injusticia». Asegura el primer edil que «no era normal que se estuviera hablando de centros logísticos o de transportes de León,Valladolid y Salamanca cuando los de León y Salamanca no existen y el de Valladolid es muy inferior al que tenemos en Burgos que no estaba incluido». Destaca que es «el principal centro de transportes de la comunidad autónoma» que transporta más de 800.000 toneladas y es un nudo internodal con conexiones de transporte por carretera, por vía ferroviaria y con conexiones con la vía marítima al ser un puerto seco conectado con el transporte marítimo de Barcelona y Bilbao.



CALENDARIO

De esta manera, disponer de los 200.000 metros más del enclave logístico hacia el aeropuerto y más allá de la vía ferroviaria que llega hasta Villafría podría darse en un plazo de dos a tres años. «Hemos estado redactando el plan de viabilidad, un documento muy exhaustivo y lo presentaremos en la segunda quincena del mes de enero», señaló al respecto el alcalde Burgos. En líneas generales el documento «determina que la opción de ampliar el centro logístico hacia el aeropuerto es perfectamente viable y la inclusión en la red europea nos anima a seguir trabajando con los instrumentos que a día de hoy tenemos».



De esta manera, tras contar con el estudio de viabilidad se trabajará en definir el proyecto de ampliación y la redacción de los proyectos que se desarrollarán en el primer trimestre de 2017 para cerrar la adjudicación de las obras durante el segundo y empezar los trabajos después del verano del próximo año. Esta actuación permitirá ganar espacio y ampliar, previsiblemente, el número de trabajadores actual que ronda el millar. Aún así mientras se desarrollan las obras, de las que el grueso y la mayor inversión se darían en 2018, se trabajará en dos vías. Por un lado, poder optar a ayudas de la Unión Europea para financiar estos trabajos que tienen un presupuesto estimado de 11,8 millones de euros.«Estamos pensando en concurrir de cara a las próximas convocatorias y esperamos tener alguna ayuda para avanzar en estas obras que se van a hacer sí o sí. Si es con dinero de la UniónEuropea dejaremos de aportar las administraciones y no tendremos que pedir a las entidades financieras», explicó Lacalle.



Además de buscar financiación europea, también se trabajará en la comercialización del espacio al mismo tiempo que se ejecutan las obras. «De esta manera queremos que al finalizar las obras, entre dos o tres años, podamos contar con alguna iniciativa empresarial». Una actividad comercial que arrancará durante el próximo año y para la que entrar en el eje Atlántico de la Unión Europea es «un revulsivo especial».