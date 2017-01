El año 2016 registra un mínimo histórico en partos

El invierno de la demografía parece haberse asentado en terreno burgalés. Un año más, por segundo consecutivo, se cierra el ejercicio en el área de Obstetricia del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por debajo de la barrera de los 2.000 partos. El 2016 se ha cerrado con un descenso del 3% de los nacimientos frente a los registrados el año pasado. Así las cosas el viejo año se ha despedido con 1.818 nuevos burgaleses frente a los 1.878 que se registraron durante el ejercicio anterior. Las cifras no han logrado repuntar a pesar de que el año pasado la vista estaba puesta en el primer semestre del ejercicio de 2016. Entonces, debido a que los embarazos tienen un seguimiento tan personalizado y muy marcado, el servicio de Ginecología y Obstetricia llevaban tal número de casos que invitaban a una primera parte del año animada en cuanto a nacimientos. Finalmente las cifras no han podido repuntar dado que el año ha vuelto ha cerrar en negativo y, por segunda vez, por debajo de los dos millares en los que se había acostumbrado el número de nacimientos en la provincia de Burgos o, al menos, en el HUBU donde se gestionan el 90% de los nacimientos de la provincia.



Hasta el año pasado, por 2015, no habían nacido menos de 2.000 bebés. En el viejo año que acaba de decir adiós el número ha sido, aún, más bajo. El gran récord de nacimientos se registró en 2008 cuando se registraron en Burgos un total de 2.550 alumbramientos. Si comparamos los números de 2016 con los de 2014 vemos que han nacido 232 niños menos ya que hace dos años habían venido al mundo un total de 2.050 bebés. Para ver el último incremento de alumbramientos en al provincia hay que mirar a 2011. La parte más dura de la crisis económica empezó a golpear a la provincia de Burgos en 2010. De ahí que se pueda pensar que la situación económica está detrás de la decisión de retrasar la paternidad. La inestabilidad laboral obliga a las parejas a pensar en cómo y cuándo tener un hijo y dejarlo para más adelante en muchas ocasiones. Por otro lado, cabe destacar que el peso de la población inmigrante en la provincia ha caído dado el efecto retorno que se ha producido. De ahí que los partos de madres extranjeras se hayan ido reduciendo en los últimos años. De esta manera, en 2016 un total de 1.527 partos de los 1.818 registrados estuvieron protagonizados por madres españolas.



Este pensarse muy mucho el dar el paso para tener un hijo, o repetir experiencia con un segundo, da también con otro dato. El envejecimiento de las madres gestantes. El 9,6% de todas las mujeres que dieron a luz en el HUBU durante el pasado año tiene más de 40 años. En total 175 casos de gestantes de mayor edad. Relacionado con la edad de la embarazada está también otro dato. El número de partos gemelares. Retrasar la edad para ser padres, reduce las posibilidades y se generalizan las fecundación asistida. Razón que, según explican los expertos, está detrás del aumento de partos gemelares. En 2016 se han tratado en Burgos un total de 56, once más que el año pasado en el que se había registrado un descenso de 16 partos con gemelos.



Por otro lado, la mejor información sobre sexualidad responsable parece calar en los jóvenes. Sólo se han producido 11 embarazos en menores de 18 años.



El servicio de Obstetricia y Ginecología del HUBU sigue en la buena línea de la aplicación de partos asistidos por medio de cesárea. Se han realizado 303 durante el año 2016 lo que supone un leve repunte de 11 respecto al año pasado pero que sigue situando a Burgos en los porcentajes recomendados por la Organización Mundial de la Salud.