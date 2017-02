Antolín hace caja para financiar un plan de inversión de 900 millones de euros

La corporación estadounidense Lear, que este año celebra su centenario, factura a través de su división de asientos más de 16.000 millones de euros al año, sin embargo ha visto el negocio de Grupo Antolín de fabricación de asientos, con el que factura cerca de 300 millones de euros, tan complementario con sus operaciones que fueron los americanos quienes dieron el primer paso en la operación de compra que ayer se oficializó. Pagará 286 millones de euros en ‘cash’ por las doce factorías y dos centros de investigación que componen la división de asientos de la multinacional burgalesa en cuanto las autoridades de los respectivos países den el visto bueno a la operación, que se espera para el primer semestre de este año.



Matt Simoncini, presidente y CEO de la compañía americana defendió la operación porque «mejorará aún más la posición de Lear como líder mundial en el asiento de automóviles y creará un valor significativo para nuestros accionistas».



Grupo Antolín, encuentra una justificación similar para un acuerdo que es «positivo» para ambas partes «debido a la complementariedad de los negocios» y además ayudará a financiar un ambicioso plan de inversión para los próximos tres años que movilizará 900 millones de euros, según explicaron a este periódico fuentes de la compañía. De esta forma la firma burgalesa podrá acelerar su plan de crecimiento en aquellos negocios en los que posee una mayor cuota de mercado y, especialmente, una presencia global, ya que en el mundo de los proveedores de automoción los clientes exigen una cercanía de los centros de producción de sus suministradores. Una vez consumada la desinversión en la área de asientos, Antolín se centrará en el negocio de techos, puertas, cockpits e iluminación, donde su fortaleza es superior.



De hecho, ese es el objetivo que motivó la adquisición hace casi un año y medio de la división de Interiores de la canadiense Magna, que convirtió a Antolín duplicar su tamaño y convertirse en uno de los principales fabricantes de interiores del mercado del automóvil a nivel global con unas ventas de más de 4.000 millones de euros. Anteriormente adquirió al fabricante europeo de iluminación CML Innovative Technologies y antes a CRS, empresa italiana especialista en revestimientos para el interior de los automóviles.



Las mismas fuentes precisaron que el Grupo Antolín está determinado a «seguir avanzando en sus inversiones» con un horizonte de tres años en los que movilizará más de 900 millones de euros para reforzar su capacidad de crecimiento y, en particular, la innovación, una de sus señas de identidad «diferenciales». Por ello, el aporte de fondos que, en parte llega por la desinversión en el área de asientos, se destinará a mejorar las capacidades productivas, ala construcción de nuevos centros y al refuerzo de sus programas de I+D+i.



¿Por qué vende Antolín?

Según explicaron fuentes de la compañía, la cuota de mercado de la división de asientos es actualmente inferior al 1% en Europa y muy por debajo en el mercado global. Pese a una facturación de 300 millones de euros y contratos de importancia con los principales fabricantes, el tamaño de esta división no permitía alcanzar la presencia global necesaria para que pudiera ser competitiva a medio y largo plazo en este nuevo entorno, de ahí que Antolín acogiese favorablemente la primera aproximación de Lear.



La operación consiste en desprenderse de sus factorías especializadas en la fabricación de asientos, una porción marginal en las expectativas de negocio de Antolín, en 6 países (España, Francia, Marruecos, Portugal, República Checa y Alemania). Mientras que en Castilla y León sólo afecta a Burgos, a las plantas de Ara, Ardasa y Magnesio y el centro técnico, lo que supone alrededor de 650 personas, si se incluyen los trabajadores de las subcontratas que dan servicio al grupo. En el centro de I+D del grupo, en Villafría, se producirán cambios una vez que se trasladen a sus nuevos centros de trabajo los especialista en asientos.



La producción sigue

En total, esta compraventa -aunque Antolín prefiere denominarla como «desinversión»- afecta a 2.273 empleados, cuyos contratos quedarán subrogados al nuevo patrón a la ver que Lear y Antolín han llegado a un acuerdo para no realizar ninguna transferencia artificial de la producción en favor de las fábricas del grupo comprador. Este compromiso «sumado a la carga de trabajo de las compañías, nos hace ser optimistas sobre el futuro de las plantas», confirman fuentes de la compañía burgalesa.