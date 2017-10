Antón confía en adjudicar el lunes la gestión de La Estación

El concejal de Juventud, José Antonio Antón, aseguraba ayer que la adjudicación de la gestión de La Estación -y por extensión la del Espacio Joven de Gamonal- es «inminente». De hecho, avanzaba que su empeño es aprobar el lunes, en el próximo consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, la empresa seleccionada.



Así, indicó, el contrato podría entrar en vigor a partir del 1 de noviembre y la prórroga del actual -que expiraba en septiembre y habrá de abonarse vía reconocimiento extrajudicial de crédito- se limitará a un mes.



Cabe recordar, según informa la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, que cuatro empresas optan a asumir esta gestión: Sedena, que es la actual adjudicataria, Ludoland, Arasti Barca y Ociosfera. En la actualidad la comisión técnica está valorando los proyectos y ultimando el informe correspondiente.



Por otra parte, respecto al contenido del edificio que antaño ocupara la estación de tren, el concejal de Juventud subrayó que pese al trámite en marcha la actividad fluye con normalidad en las instalaciones. Además, explicó que podrían sumarse a su calendario ‘bautismos’ tecnológicos destinados a alumnos de los institutos de la ciudad, tras la oportuna solicitud y por un módico precio.



A la espera de que solventar este concurso se daba por culminado ayer el de la redacción del estudio detalle, proyecto de demolición, proyecto de edificación y dirección de las obras de construcción de la nueva escuela infantil de Río Vena, tareas que asumirá tal y como avanzó la edil Gema Conde el estudio de arquitectura A2G por un importe de 91.000 euros.



Al respecto se pronunciaba el PSOE mediante un comunicado de prensa en el que, si bien se congratuló de la puesta en marcha de la iniciativa, afeó a la concejal responsable del área que diera a conocer la resolución antes de someterse a votación en el seno del organismo competente para su aprobación.



Más allá de esta adjudicación ya anunciada y una retahíla de prórrogas de convenios suscritos con distintas entidades sociales, recibía ayer luz verde una nueva colaboración con la Escuela Diocesana de Educadores de Juventud que, por un importe de 32.500 euros, asumirá la labor hasta ahora realizada por Cruz Roja de desarrollo del centro de Programas e Iniciativas Europeas Juveniles en 2017.



Además, se resolvía la convocatoria de subvenciones para proyectos específicos de asociaciones juveniles y grupos de jóvenes para 2017 con un único beneficiario, cuya iniciativa The Ice Gathering, recibirá 750 euros.



También se aprobaba el reparto de ayudas para grupos musicales juveniles, distribuidas por primera vez en dos tipos: equipamiento, en el que cinco formaciones (Bienmesabe, Chill, Decena, Sioqué, Ska as One) se reparten 7.467 euros; y grabación de disco, con cinco beneficiarios (Alter Locus, Antecessor, Heltemot, Sum y Voz Armada) y un montante total de 4.963 euros.