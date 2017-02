«Votaré afirmativamente al presupuesto», confirmó ayer el concejal no adscrito, Fernando Gómez, quien aseguró que a pesar de que «no es el mejor Presupuesto para la ciudad, lo necesita». Añadía que es «un voto de responsabilidad» con «la ciudad y con los burgaleses porque Burgos no puede quedarse parada». En este sentido Gómez criticaba que «algunas personas quisieran hacer recaer en mí la aprobación del presupuesto, cuandoç mi voto es uno de 27 y la responsabilidad en cualquier caso es de los grandes grupos que sean capaces de llegar a acuerdos».

Así las cosas, con el voto positivo de Gómez, el equipo de Gobierno no necesitará ‘echar mano’ del voto de calidad del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y es que, si Gómez se hubiera abstenido, se habría producido un empata a 9 votos, entre los votos a favor de las cuentas (PP) y en contra (Ciudadanos e Imagina).

Justificaba ‘la tardanza’ en anunciar su decisión a una cuestión de tiempo. «No hay ninguna intencionalidad oculta ni ninguna pulsión particular, se me entregó el documento el jueves de la semana pasada y no es tarea fácil estudiar rápido un escrito de cientos de páginas», añadió y reiteró que, el suyo, «es un voto objetivo» que no proviene de «ni de acuerdos ni de pactos secretos».

A pesar de su voto positivo, el edil calificó el documento de ‘presupuesto patchwork’. «Es una tela de retales que nunca llegará a ser una alfombra persa, un presupuesto hecho de pedazos donde cadauno ha ido poniendo y quitando cosas».

A este tenor, Gómez recordaba que él ha hecho 8 propuestas al documento, «algunas de ellas han sido recogidas y otras se han quedado fuera». Entre ellas, criticó la falta de presupuesto para la ampliación de la biblioteca Gonzalo de Berceo, «únicamente se ha creado una partida de 60.000 euros para su remodelación».

Negociación «nefasta»

El grupo municipal Ciudadanos explicó ayer el porqué de su voto en contra de unos presupuestos que considera «una aberración política» porque «se van a aprobar con el voto de un tránsfuga, el Sr. Gómez, que no representa a nadie en la ciudad y además tiene litigios judiciales con el Ayuntamiento». Denuncian que no ha habido negociación con C’s sobre «el presupuesto del PSOE que se va a aprobar con los votos a favor PP». Asumen que «al alcalde le ha salido la cuenta con la abstención del PSOE, el voto de los tránsfugas y de Ciudadanos ha puesto lo que le ha parecido del acuerdo porque no ha habido negociación con nosotros», explicó Bañeres.

Apunta que el documento les llegó el pasado viernes y que han ido analizando las partidas y consideran que gran parte de los acuerdos y peticiones de la formación naranja no se han incluido. Y todo esto después de que, segúnBañeres, se intercambiaran mensajes para evitar que el presupuesto saliera adelante con los no adscritos, aspecto que «nos hace mucho daño». Una conversación en la que Ciudadanos para evitar esa situación ofrecía un voto técnico (uno a favor de la formación) o cualquier otro arreglo para evitarlo. No hubo manera ni de proponerlo según Bañeres. «Fue un intercambio de mensaje de whatsapp en el que le dije que teníamos una conversación pendiente porque la ciudad no merece estar en manos de estas personas (por los concejales no adscritos). Me contestó que él no tenía nada pendiente, que había cumplido todo lo comprometido y que no teníamos nada que hablar», explicó la portavoz.

Aunque la lista de incumplimientos para Ciudadanos es larga. «Hay un endeudamiento de siete millones cuando está el problema de los consorcios de fondo, las inversiones en barrios que tanto pregona el PSOE impiden la ejecución de grandes obras porque deberían estar en las inversiones sostenibles, no se da el protagonismo necesario a la Sociedad de Promoción, no se reflejan actuaciones en los polígonos, ni hay partidas para proyectos ejecutados como el de la Remodelación del Plantío», expuso como ejemplo.

Por otro lado, han puesto sobre la mesa la negativa a dar peso a los presupuestos participativos. «Es una petición que realizamos desde hace más de dos años y no se refleja presupuestariamente en los presupuestos de 2017 ni lo hizo en los de 2016 y mucho me temo que no lo veremos ni en 2018 ni en 2019», resumió Javier Ortego. En concreto estiman que el 20% de las inversiones en cada barrio debe ser una decisión de las juntas de distrito, de los propios vecinos. Al respecto de su desarrollo apuntó Ortego que «es obsceno que haya políticos que paren el proyecto por ocupar las sillas de presidencia, eso no es el reparto de distritos que busca Ciudadanos y sobre el que se debe modificar el reglamento y tiene que tener partida presupuestaria», señaló Ortego.

C’s propondrá al Pleno pedir el cierre de Garoña

El grupo municipal de Ciudadanos anunció «tras conocer que el CSN avala en su informe la reapertura de Garoña, sin haber sido acometidas las inversiones para la mejora de la seguridad que propiciaron su cierre en 2012», que hoy en el Pleno presentarán una moción de urgencia para que solicitar a la Corporación municipal, pedir al Ministro de Industria, Álvaro Nadal, el cierre definitivo de la central de Garoña, siguiendo, de esta formal, el posicionamiento que ha mantenido la agrupación naranja a nivel nacional.