Un incendio arrasó ayer cuatro camiones y una furgoneta y provocó daños de diversa consideración en un autocar de Soto yAlonso, en un camión forestal de la Junta de Castilla y en otro camión en las instalaciones del concesionario de Mercerdes Benz de Ureta Motor ubicadas en el polígono de Gamonal. La Policía Nacional está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto para determinar si el fuego pudo ser o no intencionado.



El aviso del incendio se realizó en torno a las 3.00 horas. La llamada de alerta llegaba de un cliente del concesionario que se dirigía a su trabajo, según explicaba ayer el jefe de administración de Ureta Motor, Miguel Ausín. «Nos hemos enterado por un cliente, que primero avisó al 112 y después a un compañero de trabajo», explicaba ayer. El incendio ha quedado en un gran susto que no fue a mayores gracias, en buena parte, a la rápida actuación de los bomberos y a que en el momento en que se produjo el fuego no corría viento.Si no, «estaríamos hablando de otra cosa», apuntaba Ausín. La ausencia de viento ayudó a que las llamas no se extendieran a un espacio con tejavana en el que estaban aparcados otros 8 camiones nuevos.Además, no muy lejos está el taller del concesionario y también hay naves cercanas.



Los bomberos actuaron con rapidez y, en los primeros momentos, al ser un recinto cerrado, efectivos de las primeras dotaciones del parque de Burgos que acudieron saltaron la valla para sofocar el fuego. Los bomberos desplazaron al lugar dos autobombas y dos vehículos auxiliares. También se movilizaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los bomberos tardaron en torno a dos horas en apagar el incendio. Los vehículos afectados por las llamas estaban guardados en un aparcamiento al aire libre que está dentro de las instalaciones.La virulencia del fuego dejó completamente fundidos estos cinco vehículos.



El hecho de que no se descarte por el momento por parte de los investigadores que el fuego se haya producido de forma fortuita se centra en que estos vehículos llevaban varios meses aparcados en esa zona y tenían quitada la batería, que es uno de los elementos que habitualmente puede ser el origen de incendios fortuitos. Durante toda la mañana, miembros de la Policía Científica de la comisaría de Burgos estuvieron recogiendo pruebas en el lugar del siniestro.