La asociación Calzadas confía en ampliar su residencia a corto plazo

La asociación Calzadas es una asociación familiar que surgió hace 40 años para dar un tratamiento específico a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Cuatro décadas después la atención en la asociación se ha diversificado de la misma manera que las necesidades de sus usuarios, con el envejecimiento prematuro que padecen, se han incrementado. De ahí que hace unos años abrieran la posibilidad de ofrecer una residencia para «aquellos usuarios que incluso no tienes capacidad aunque quieras para atenderlos en casa», señala al respecto la presidenta de la asociación Las Calzadas, Cati Sáez.



Actualmente la zona residencial del centro está completa. Cuenta con 17 plazas que están completas de ahí que, tras la ampliación del área administrativa, que finalizaron en mayo del año pasado, se planteen la necesidad de ampliar el espacio de la unidad residencial. «Por el tipo de usuarios que tenemos el servicio de residencia va a ser una necesidad en aumento puesto que las familias o no pueden o no tienen la posibilidad de atención en su viviendas y a corto plazo la demanda va a ser masiva».



El Ayuntamiento de Burgos colabora con la subvención que este año alcanzará los 60.000 euros, para poner en marcha el servicio de envejecimiento activo. «Se trata de una serie de programas enfocados a mantener habilidades, evitar el deterioro, y es algo que las familias valoramos muchísimo porque la calidad de vida de nuestros usuarios es mucho mayor».



Por otro lado, el centro cuenta con un programa para usuarios de entre 25 y 30 años donde se fomentan las habilidades necesarias para que puedan enfrentarse al día a día con la mayor autonomía posible. En total el centro cuenta con 41 usuarios de los que 17 están en régimen residencial y el resto en centro de día donde se trabajan acciones específicas durante la mañana y la tarde. El centro cuenta con un total de 20 profesionales, técnicos y voluntarios volcados en la atención de las personas con discapacidad intelectual que acuden a la asociación.



El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, se acercó ayer a conocer la ampliación de las instalaciones del centro en la calle Juan de Austria. Una visita en la que Lacalle recordó que el Consistorio ha incrementado las ayudas a asociaciones que prestan servicios sociales o sanitarios en un 10%. «Era un compromiso para realizar el incremento durante toda la legislatura pero es algo que hemos realizado en un ejercicio y este año la prestación crecerá en esa cantidad», detacó el primer edil.