La ausencia de tosferina constata el éxito de la vacunación prenatal

L. BRIONES BURGOS

A falta de culminar el ensayo clínico multicéntrico internacional, con participación burgalesa, que busca acreditar la seguridad y la eficacia de vacunar de tosferina a embarazadas tanto para las madres como para sus hijos, la realidad se impone. Y es que desde que la Junta de Castilla y León, en consonancia con las recomendaciones de los especialistas y en la línea de otras comunidades, decidió facilitar esta inmunización a las gestantes de la región los casos de bebés afectados, al alza hasta ese momento, se han minimizado. En el Hospital Universitario de Burgos, de hecho, no se ha registrado ingreso alguno en los últimos meses, tras rondar los 18 en el año anterior.

Aquel dato ponía de manifiesto un repunte de la infección, hecho generalizado que en otras ciudades españolas provocó varios fallecimientos y convirtió en noticia una enfermedad un tanto olvidada. Quizá por esta razón la respuesta a la medida planteada por Sacyl ha sido masiva. Y es que casi 9 de cada 10 gestantes de la región accedían a la vacuna prenatal de la tosferina.

En concreto, según datos de la Consejería de Sanidad, Burgos se aproxima a la media regional, que asciende a un 87,7%. Por provincias, las coberturas de madres inmunizadas oscilan entre el 92,3% de Palencia y el 80,6% de Segovia, pasando por Ávila, 84,7%; Burgos, 87,5%; León, 81,6%; Palencia, 92,3%; Salamanca, 84,2%; Segovia, 80,6%; Soria, 89,3%; Valladolid, 87,1%; y Zamora, 86,7%.

El citado porcentaje de la provincia se traduce en 2.400 futuras madres burgalesas incluidas en el programa de vacunación prenatal frente a la tosferina que, según subraya la propia Junta, «está cumpliendo con los objetivos perseguidos y debe su éxito al abordaje multidisciplinar de su diseño y puesta en marcha, en el que participaron profesionales médicos y de Enfermería especialistas en Pediatría, Obstetricia y Salud Pública, pero, sobre todo, a la intensa implicación de las matronas».

Coincide con la valoración del resultado obtenido el pediatra José Manuel Merino, responsable del citado ensayo clínico en el que participa el HUBU. El especialista subraya la notable diferencia con los meses anteriores a la vacunación en los que el goteo de casos era incesante, siendo algunos de especial gravedad. Aunque reconoce que, en términos generales, en esta ‘temporada’ -desde octubre hasta ahora- la incidencia hospitalaria de infecciones respiratorias en bebés ha sido menor a la registrada en años anteriores, vincula estrechamente el desplome de los ingresos por tosferina a la vacunación.

El estudio que lleva a cabo con las enfermeras Concepción Delgado y Anabella Arribas se encuentra en la fase de seguimiento de los pacientes implicados y «de momento» no ha revelado impacto negativo alguno de la inmunización prenatal en madres o bebés. Esta vacuna, según recuerda el especialista, brinda una protección -al recibir las defensas a través de la placenta- a los recién nacidos de la que antes carecían hasta los tres meses de vida. «Es un ensayo interesante que puede derivar en un cambio definitivo de la estrategia. Si acreditamos su seguridad y eficacia la vacuna podría pasar a ofrecerse por norma a las embarazadas», explicaba Merino al comenzar su trabajo, para aclarar que el cambio reciente se introdujo de manera «puntual», al igual que la supresión de la dosis de los 6 años, para atajar la escalada de casos.

Pues bien, las cifras que maneja la Administración demuestran que así ha ocurrido. En concreto, la estadística regional señala que «en 2015 se registraron 152 casos de tosferina en todas las edades, de los que 56 correspondían a menores de un año y ocho, a menores de tres meses; mientras que los datos, aún no consolidados y correspondientes a entre la semana 1 y la 50 del presente ejercicio 2016, son: 40 casos en todas las edades, ocho en menores de un año y tres, a lo largo del primer trimestre de vida».

Las mismas fuentes precisan que «si bien la tosferina es una enfermedad cíclica en términos epidemiológicos, con frecuencias que varían año a año, la actual reducción del número de casos en cualquier edad (152 el año pasado y 40 en lo que va de 2016) supone un descenso del 74%, caída que en el ámbito de la inmunización vinculada a la vacuna en gestantes es todavía mayor, del 86% en menores de un año (de 56 en 2016 a ocho este año), y aún más positiva por debajo de los tres meses, llegando al 93% (de 40 a tres)».

La Consejería de Sanidad recuerda que la tosferina es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas «que puede ser grave y precisar hospitalización, dejando secuelas o, incluso, llegando a ser mortal en los bebés mientras que, por lo general, cursa con carácter leve en los adultos».