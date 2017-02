El llegada de la alta velocidad a Burgos no deja de encontrarse con obstáculos de todo tipo cada cierto tiempo. La lentitud en los plazos hace necesario que se vuelva a elaborar un nuevo estudio de impacto ambiental del tramo del AVE que conecta Burgos con Vitoria al haber caducado en 2013 la Declaración de Impacto Ambiental que se publicó definitivamente el 9 de febrero de 2011, después de que se resolviera que el tramo que conecta Castil de Peones con Briviesca no necesitaba de ningún procedimiento ambiental añadido.



Este nuevo escenario lo plantea el Gobierno a raíz de una respuesta el pasado mes de enero a una pregunta escrita planteada por el diputado del PSOE Odón Elorza el pasado año. En la respuesta del Gobierno se indica que «los correspondientes proyectos constructivos deberán ser redactados una vez que se apruebe el estudio informativo, para lo cual es preciso disponer previamente de la Declaración de Impacto Ambiental».



Hay que recordar que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cuando vino a inaugurar la apertura del último tramo de la circunvalación el pasado 22 de diciembre, indicó que el estudio informativo, que ya se había sometido al plazo de alegaciones y sugerencias. Unas propuestas que incorporaron los técnicos de Fomento y que iban a contribuir a reducir en 250 millones el coste del proyecto. El estudio informativo indicaba que el coste asciende a 2.143 millones de euros. A ello, añadió, que se acortarían los tiempos de llegada de forma «sustancial». En torno al 16%. En la respuesta del Gobierno se estima que, en trenes directos, se tardará 28 minutos en llegar de Burgos a Vitoria.



De hecho, el ministro aseguró que «sacaremos el estudio ya». Un anuncio que no se podrá cumplir. La elaboración de una declaración de impacto ambiental puede prolongarse, en algunos casos, hasta un año. Según recoge el estudio informativo aprobado hace más de un año, el AVE recorrerá entre Burgos y Vitoria una distancia de 90,7 kilómetros, divididos en 15 tramos, a través de una nueva doble vía de ancho internacional (UIC) destinada exclusivamente para el tráfico de viajeros, de tal forma que se mantendrá la actual, de ancho ibérico (IB) para el tráfico de mercancías.



Entre los principales tramos destaca el primero, de 8,2 kilómetros, conectará la variante ferroviaria de Burgos con Fresno de Rodilla. Comienza en el término municipal de Rubena en un tramo que en la actualidad presta servicio de tráfico mixto con dos vías de ancho convencional. En el futuro se prevé que una de ellas se convierta como vía de ancho internacional y se añadiría una tercera, también para el tráfico de viajeros. El segundo tramo une Fresno con Monasterio de Rodilla. Es el único en el que no habrá doble vía. 5,2 kilómetros de los 6 de este tramo discurrirán por un túnel bitubo por los municipios de Fresno de Rodilla, Santa María del Invierno y Monasterio de Rodilla. El resto de tramos se reparten entre Monasterio, Quintanavides, Castil y Prádanos. Luego se conecta con Briviesca, para seguir por Fuentebureba y Pancorbo hasta llegar a Miranda.