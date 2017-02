El Ayuntamiento pagará 3.100 euros más este año en la factura de la luz

La subida de los precios de la electricidad en España es fuente de preocupación para todos los consumidores en estos días. Pero, ¿cómo afecta al Ayuntamiento de Burgos este incremento? El Consistorio es responsable de hacer frente al pago de la factura del alumbrado público, así como el consumo en todos y cada uno de los edificios municipales.

La empresa comercializadora es Iberdrola Clientes S.A. U., que fue la adjudicataria en junio de 2014 por un periodo de cuatro años. En aquella ocasión el contrato salió a concurso por un precio máximo anual de 5.660.000 euros anuales, IVA incluido. Mientras que el cálculo del consumo eléctrico del alumbrado público en la ciudad está en 2.550.000 euros anuales con IVA incluido con una potencia total instalada en la ciudad que asciende a 5,08 megavatios.

Desde el área de Ingeniería Industrial del Ayuntamiento, cuyo responsable político es el concejal Salvador de Foronda, explican que el Consistorio tiene firmados unos precios que son invariables durante la vigencia del contrato, salvo que se produzcan modificaciones regulatorias aprobadas por el Ministerio de Industria. Por tanto, las noticias en relación al encarecimiento del suministro de energía eléctrica, no tienen ninguna incidencia en la facturación municipal.

El contrato firmado es un contrato en mercado libre como consecuencia de un proceso de licitación en el que el criterio fundamental que se estableció fue el precio.

Sin embargo, si esta subida en las tarifas no tendrá repercusión para las arcas públicas, hay otra cuestión que sí afecta al Ayuntamiento igual que al resto de consumidores y que viene recogida en una orden publicada el pasado 29 de diciembre de 2016 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso la modificación del complemento por interrumpibilidad, según Orden IET/1976/2016 «por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017», ocasionará un incremento en la factura eléctrica que no será superior a los 3.100 euros anuales, según los cálculos realizados por el área de Ingeniería Industrial municipal. Este incremento se considera «una subida testimonial» dada la factura eléctrica que abona el Ayuntamiento anualmente.

El Ministerio de Administraciones Públicas hacía público hace un año que a cada burgalés le sale el coste del alumbrado público a 32 euros anuales, mientras que representa 46 euros en Ávila y entre 24 y 25 euros en ciudades como Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Estos datos corresponden al ejercicio de 2014 y fue en junio de ese año cuando se adjudicó el último contrato de la luz.

Por otro lado, en 2012 el Ayuntamiento inició una serie de medidas de ahorro para tratar de ahorrar en el consumo de electricidad. La ciudad cuenta con 34.090 puntos de luz instalados.