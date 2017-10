El Banco de Alimentos, entre los más eficientes con 140 kilos por usuario

BURGOS

El Banco de Alimentos de Burgos está entre los más eficientes de España en el reparto de alimentos por beneficiario. El objetivo a nivel nacional es alcanzar 100 kilos por persona mientras que en Burgos están en 140 kilos al año con el objetivo de alcanzar los 150. «En el ratio de reparto por persona estamos a la cabeza de España porque somos unos privilegiados al tener una industria agroalimentaria que nos ofrece productos como patatas, lácteos o cárnicos», señaló al respecto el presidente del Banco de Alimentos de Burgos, José Luis Herrero.

La situación permite que el banco de Burgos sea el segundo de la región que más recoge con 2,5 millones de kilos al año solo superado por los tres millones de Valladolid. «En nuestro ratio de empresas y habitantes no creo que podamos ampliar mucho más el montante total de recogida por lo que en lo que somos excedentarios hacemos intercambio con otros bancos del país», señalaba el vicepresidente de la organización, Miguel Ángel López.

Entre los números de la asociación están incrementar el ratio de kilos por beneficiario con la mirada puesta en recibir menos usuarios a través de las ONG que trabajan con personas en situación de precariedad. «TEnemos una media de 8.000 usuarios de la que nos gustaría bajar». Para cubrir todas las necesidades el banco de Burgos es excedentario de carne, leche o patatas y recibe aceite y otros productos menos comunes de otras organizaciones del país como aceite o conservas.

Son el tipo de productos que buscan obtener en la Gran Recogida que se celebrará el primer fin de semana de diciembre. En él además de solicitar los alimentos menos comunes se encargarán de solicitar lo que más piden las organizaciones y que no se come: pañales.

Los responsables del Banco de Alimentos realizaron estas declaraciones en la presentación del número que Caja Rural distribuirá en participaciones de cinco euros entre sus clientes y trabajadores. El número de la solidaridad es el 55.189 del que un euro irá destinado directamente al Banco de Alimentos. «Es una iniciativa que realizamos ya por novena ocasión y esperamos superar los 8.100 euros de donación de años pasado», manifestó el director general de Caja Viva Caja Rural, Ramón Sobremonte. En los ocho años en que se ha realizado esta actividad se han donado más de 50.000 euros por esta vía. Una cantidad que José Luis Herrero afirma que supone el 10% de los costes fijos del funcionamiento de la asociación. «El presupuesto anual es de 75.000 euros y es muy importante porque somos un banco privilegiado en donaciones de alimentos pero tenemos muchos problemas para lograr financiación que costee los gastos de mantenimiento de la instalación y la logística y transporte de los productos», señaló Herrero.