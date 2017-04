«Bañuelos demostró que la bravura es la base del toreo»

Emociones contenidas. Un reconocimiento en toda regla. Antonio Bañuelos recogió ayer en Madrid el galardón más importante de toda su trayectoria ganadera: Mejor corrida de la temporada en Las Ventas. El trofeo no es uno más. Es el de mayor entidad y prestigio de cuantos se otorgan en la plaza de la calle de Alcalá, concedido por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Y no por una corrida de feria, sino por el conjunto. La historia hace historia y para Burgos, Bañuelos escribió ayer una de esas páginas que quedaran inscritas en la memoria colectiva del mundo taurino. Página que fue recordada en este acto con la proyección de un resumen de la corrida premiada e imagenes de la historia de la ganaderia burgalesa.



«Bañuelos demostró con su corrida en Las Ventas que la bravura es el tesoro del toreo y la base de la tauromaquia», señaló el jurado antes de entregar el premio a un Antonio Bañuelos que se mostró «feliz por cumplir un sueño y recibir un trofeo que perseguimos todos los ganaderos». Los veterinarios hicieron especial hincapié en apuntar que el encierro que puso en liza la divisa burgalesa en Las Ventas el pasado 21 de agosto «reunió todas las características del toro bravo: hechuras, armonía, seriedad, fondo, raza y bravura. Fue una corrida muy completa a todos los niveles».



Al acto asistieron numerosos aficionados y profesionales de todos los ámbitos. La ciudad de Burgos estuvo representada por el alcalde, Javier Lacalle, que felicitó al ganadero y se congratuló de tener en esta tierra un ganadero que hace historia en una plaza tan señera y tan importante en el mundo taurino como la de Madrid. Asistió también la concejal responsable de la gestión taurina, Lorena de la Fuente y no faltó Tomas Fisac, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos y veterinario del Coliseun de Burgos. Entre los presentes hubo representación de los colectivos taurinos más importantes de Madrid que reconocieron y valoraron el encierro premiado y también presencia de representantes de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y del ámbito empresarial.



En el acto participó Jose Luis Sanz Vicente, director general de la Consejería de Agricultura del Ejecutovo madrileño y Manuel Angel Fernandez, presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.



Lidiará en Madrid

De cara a esta temporada, todos los presentes aseguraron que Antonio Bañuelos debe estar presente en el curso venteño a pesar de no estar anunciado en San Isidro, por voluntad propia. Madrid. «Ahí estaremos», reveló Bañuelos, quien tiene una corrida reseñada por la actual empresa concesionaria de Las Ventas, que encabeza Simón Casas. «Nuestra experiencia nos dice que los toros, de muchas ganaderías, no sólo de la nuestra, embisten mucho más a partir del mes de julio. Tiene su lógica. Hasta julio a los toros se les llena no se les muscula y se los remata. Es en verano cuando los animales están en plenitud de hechuras y cuajo. Muchas veces nos olvidamos que el toro bravo es un atleta que necesita músculo para realizar el esfuerzo que hace en la plaza y que por lo tanto debe estar enfibrado»”, describió el ganadero burgalés.



En principio, Antonio Bañuelos regresará a Madrid el próximo 15 de agosto, a la tradicional corrida de la Virgen de La Paloma, fecha emblemática en Las Ventas. Si bien, durante las últimas jornadas está cobrando fuerza la posibilidad de lidiar en septiembre en la feria de Otoño. «Me encantaría estar en cualquiera de las dos fechas», admitió Bañuelos tras la entrega del trofeo de los veterinarios. «La decisión que tome la empresa será la mejor para todos», subrayó.



«Triunfar en Madrid no es triunfar en otra plaza. Las Ventas exige un tipo de toro muy concreto que es muy complicado de criar. Se deben reunir muchos factores en un animal de lidia y nosotros, el año pasado, reunimos seis toros que fueron del gusto de una afición tan exigente como la de Madrid», reconoció.



Tanto el colectivo veterinario como el propio ganadero coincidieron en señalar que el rango fundamental de la corrida lidiada por Bañuelos en Madrid –en la que salió por la Puerta Grande el sevillano Javier Jiménez- fue que conjugó comportamiento y trapío. “Fue una demostración palpable que la bravura emana de los propios animales”, señalaron miembros del jurado.



«Madrid puso de manifiesto que sabe el tipo de toro que quiere, por encima de tópicos. En Las Ventas no hace falta lidiar un toro de 560 kilos para triunfar y para que tenga trapío. Llevamos una corrida seria, cinqueña, con un promedio de 515 kilos pero con mucho cuajo y remate. Los kilos no es trapío. Con un toro bajo pero fuerte, su cara bien colocada y dando espectáculo en el caballo y en la muleta, se triunfa en Madrid», recordó el ganadero burgalés.