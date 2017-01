Barrio reclama a Podemos que se quite la careta de Imagina

La secretaria de organización de la Agrupación Municipal socialista, Nuria Barrio, ha respondido a las declaraciones realizadas este lunes por los responsables de Podemos en la provincia.



El secretario general en Burgos, Ignacio Lacámara, criticaba el fallido proceso de la moción cargando contra Ciudadanos, pero también contra los socialistas. Lacámara lamentaba que el PSOE, después de liderar junto a Imagina Burgos las conversaciones para cambiar el Gobierno municipal, vuelva a ofrecer su apoyo al PP en una nueva negociación del presupuesto. Según dijo, «asistimos a un vodevil» que termina con una «gran coalición entre PP, Ciudadanos y el PSOE» para sostener a Javier Lacalle como alcalde.



La concejal socialista ha acusado duramente al secretario general de Podemos Burgos tachándole de «hipócrita» por sus declaraciones. Barrio le recuerda que el proceso para la moción de censura, que Podemos califica como «vodevil», concluyó gracias «a la seriedad» demostrada por los socialistas que pusieron una fecha límite «ya que los concejales de Imagina siguen arrastrándose detrás de C’s bailándole el agua a su portavoz, Gloria Bañeres, a pesar de que les haya ninguneado firmando un acuerdo con Lacalle».



Este lunes el secretario general de Podemos Burgos aseguró que la formación Imagina Burgos ha sido la única «coherente» en el proceso de la moción de censura en cuanto que siempre apostó por un cambio en el Gobierno de la ciudad. Estas afirmaciones han motivado que los socialistas recuerden a Podemos que ha sido C’s quien ha firmado un acuerdo con Lacalle para mantenerle en la Alcaldía a cambio de nada, mientras que el PSOE e Imagina suscribieron hace a penas un mes un preacuerdo de gobierno para lo que resta de mandato municipal. A los socialistas «no les sorprende» que Podemos «siga atacando al PSOE», ya que consideran que son su principal rival político y no C’s y el PP.



La secretaria de organización de los socialistas lamenta que los concejales de Imagina no se atrevan a decir públicamente lo que sí dicen los dirigentes de Podemos y le piden a la formación morada que se quite la careta de Imagina que llevan en el Ayuntamiento de Burgos. A su juicio, deben atreverse a decir a los burgaleses lo que realmente hacen desde la oposición «despotricar contra los logros del PSOE que es quién está haciendo desde una oposición exigente y útil que nuestra ciudad avance, mejorando los servicios públicos, las prestaciones sociales, las oportunidades de empleo y las infraestructuras y dotaciones de los barrios más desfavorecidos», asevera Barrio.



La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE pide a Podemos que explique «porqué el acuerdo que suscribieron sus concejales en Burgos con el PSOE para que se sumara C’s era tan bueno, mientras que el acuerdo que suscribió el PSOE y C’s en el Congreso para se sumara Podemos era tan malo».