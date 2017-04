Las bibliotecas aumentan sus usuarios pero caen en préstamos

Las bibliotecas municipales se han convertido en los últimos años en puntos de encuentro culturales donde poder disfrutar de la lectura, donde sacar el máximo partido a las horas de estudio o donde los más pequeños pueden disfrutar de una enorme variedad de actividades como cuentacuentos o talleres temáticos. La dinamización de estos espacios ha supuesto que uno de cada tres burgaleses cuente con carné de bibliotecas de la red municipal o de los centros cívicos.

En este sentido, en diciembre de 2016, 55.529 burgaleses contaban con carné de biblioteca o de centro cívico, un 3,37% más de los que había en diciembre de 2015, cuando se registraron 53.721. En el caso concreto del pasado año, del total de carnés, 41.376 correspondían a adultos y 14.033 eran infantiles.

En el otro lado de la balanza se sitúan la asistencia a las bibliotecas y los préstamos y es que ambos puntos sufrieron un descenso en 2016 respecto al año anterior. En el caso de la asistencia, mientras que en 2016 las bibliotecas municipales- Gonzalo de Berceo, Teatro Principal, María Teresa León y Miguel de Cervantes- sumaron más de medio millón de vistas, 505.088, el año 2015, la asistencia se situó en las 508.509 visitas. En cualquier caso, Gonzalo de Berceo y Miguel de Cervantes siguen siendo las de mayor asistencia, con más de 200.000 visitas y más de 100.000 visitas respectivamente.

En cuanto a los préstamos, la reducción ha sido del 3,1% al pasar de los 242.656 préstamos en 2015, a los 234.966 en el 2016. Del total de préstamos, los libros suponen el 54%; un 35,2% fueron vídeos; un 5,4% revistas, el 4,6% audios; el 0,63% documentos electrónicos y el resto, mapas. En este ámbito, Gonzalo de Berceo se sitúa a la cabeza de las bibliotecas en cuanto al préstamo, y le siguen Miguel de Cervantes, María Teresa León y Teatro Principal.

A pesar de la caída en préstamos, las bibliotecas municipales han ganado en actividades y en participantes. Así las cosas, en 2016 desarrollaron 645 actividades- 331 para niños y 314 para adultos- con 9.974 participantes, mientras que en 2015 fueron 414 y 9.516 participantes.

Puntos de lectura

Además de las bibliotecas, durante el verano, los puntos de lectura conforman un espacio clave para entretener a pequeños y mayores. Se ubican en el Parque de la Luz, Paseo de la Isla y en las Piscinas de El Plantío y durante el año 2016 estos espacios incrementaron sus usuarios, de 5.482 a 6.040, pero hicieron menos préstamos, al pasar de 7.512 a 7.153.

«A estas alturas el entierro del libro de papel no se contempla»

Dice el barómetro del CIS que un 36% de los españoles no ha leído nunca un libro. Una cifras alarmantes a las que el presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, Álvaro Manso, resta importancia al entender que «ese 36 % es un mínimo residual, personas que no han leído nunca y que no lo van a hacer y que, por tanto seguirán persistiendo en las estadísticas». Sin embargo, para Manso la realidad es muy distinta, al menos en Burgos. «La personas que son lectoras, lo son cada vez más», explica y añade que «el mejor ejemplo lo tenemos en el libro infantil que, a pesar de la crisis, ha seguido creciendo año a año».

Otro señal de mejora se refleja en las ‘citas importantes’ como son la Navidad, la Feria del Libro o el propio Día del Libro. «En estos días las ventas se incrementan alrededor de un 4 o un 5%, que aún siendo un cifra modesta vuelve a demostrar que el nivel de lectura sigue ascendiendo poco a poco».

Preocupa a Manso que «los libros de texto salgan de los centros porque quieren sustituirse por otro tipo de soportes como las tablets, pero no podemos olvidar que los libros de texto son un contacto importante de los niños con el papel». Precisamente en cuanto al papel, el librero es más que rotundo, «a estas alturas el entierro del libro de papel no se contempla» y es que «el mercado ha sabido reinventarse, evolucionar y los libreros hacemos un esfuerzo importante para seguir sumando lectores».

Lejos quedan aquellos malos augurios que vaticinaban la desaparición del libro tradicional con al aparición del ebook. «El libro en soporte digital se ha quedado estancado en los dos últimos años, no solo en España sino en EE.UU., donde surgió este modelo», explica.

En cuanto a tendencias, el presidente de la asociación explica que «en el caso de los adultos, la novela sigue siendo la gran favorita pero, cada vez más, se está apostando por el ensayo, hasta el punto de combinar ambos géneros». Además, siguen cogiendo fuerza el libro ilustrado y la novela gráficas.

Día del Libro



El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro, una cita para la que la Asociación de Libreros de Burgos ha preparado un agenda de actividades. La principal será ese mismo día, 15 libreros colocarán su stand en la Plaza Mayor para vender libros con un 10% de descuento. Les acompañará el gremio de floristas, quienes tendrán un puesto en el que venderán rosas. En la cita, que será de 11 a 20.30 horas, también habrá talleres para niños.