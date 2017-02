El ‘negocio’ del robo y venta de bicicletas se ha convertido en una actividad delictiva muy lucrativa y con un mercado muy activo en internet y en las redes sociales.Precisamente, esas dos herramientas tecnológicas son las que permitieron al ciclista tudelano Tito Espada localizar a un vecino de Burgos que había puesto a la venta la bicicleta que le robaron en su trastero el pasado 15 de enero.



En conversación con este periódico, Espada recuerda que «la noche que me robaron la bicicleta no me di cuenta». Como explica con detalle en su blog personal, primero robaron unas llaves en el coche de su padre con las que accedieron a unas bajeras de su propiedad. El ladrón o ladrones se llevó una de las tres bicicletas que había, un hecho que llama la atención y que indica que el que entró sabía lo que buscaba.A Tito le llamó su padre y le preguntó si tenía la bicicleta en casa porque había ido al trastero y no estaba.



A partir de ese momento empieza un indagación que pasa, en primer lugar, por una denuncia ante la Policía. A continuación empieza un rastreo por «las redes sociales». A la vez, el ciclista tudelano, por su cuenta, empezó a investigar por la localidad quién o quienes podrían estar detrás de este robo. Y en una localidad como la navarra, de cerca de 35.000 habitantes, podía tener una idea aproximada del autor o autores del robo.Mientras sucede esto, Espada se había movilizado a través de las redes sociales y con toda la gente que conocía para pedir cualquier colaboración que pudiera servir para localizar la bicicleta robada.



Espada recuerda que recibe un whatsapp de un amigo que le dice que está en un grupo de este sistema de mensajes a través del móvil en el que le acaban de enviar una foto de una bicicleta que se vende. Justo en ese mismo momento me llega otro mensaje de un conocido de Bilbao que le cuenta que ha visto el anuncio de una bicicleta como la que le han robado en una web de venta de productos de segunda mano.«Por lo que se ve, quien tenía la bicicleta la estaba colgando en todas las páginas de segunda mano», explica Espada. Un amigo le manda la foto de una persona, vecino de Burgos, que en su perfil de Facebook publica la venta de una bicicleta muy parecida a la suya. Y, efectivamente, era su bicicleta. En su blog, Espada explica una serie de detalles técnicos sobre el pulsador del cambio, el sillín o el portabidón, entre otros, que le hacen estar seguro de que se trata de su bicicleta y de que la estaban vendiendo por piezas. Una manera muy lucrativa de sacar dinero de una bicicleta que en el caso de la que le robaron a Espada supera los 7.000 euros.El despiece de las bicicletas de este tipo es también una manera de borrar su rastro, ya que, como los coches, llevan un número de chasis.



Espada se puso en contacto con esta persona para decirle que estaba interesado en comprarla.«Al ofrecerle dinero de inmediato, conseguimos reservarla», cuenta en su blog.Previamente, se había puesto en contacto con la Policía enTudela para, el lunes 30 de enero, desplazarse a Burgos. La Policía de Burgos contactó con Espada para acompañarle al encuentro con el vendedor y desplegó un dispositivo. Una vez allí, el ciclista tudelano comprobó que era su bicicleta.En el momento de pagar fue cuando los agentes detuvieron al estafador, que fue conducido a dependencias policiales. Una vez detenido, los agentes le acompañaron a su domicilio, donde se incautaron de otras tres bicicletas para tratar de determinar su procedencia. En este punto, el ciclista destaca el trabajo realizado por los policías, en especial los de Burgos, que «hicieron un trabajo espectacular».