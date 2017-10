Blasco apela a Cs y al PSOE y Bañeres responsabiliza a Lacalle

El día ‘D’ de deuda se celebra hoy. Con una sesión plenaria extraordinaria dedicada en exclusiva a la situación del Consorcio de Villalonquéjar. Con unas posiciones de los grupos municipales, si cabe, más enfrentadas que las del pasado 28 de julio cuando se rechazó el acuerdo de refinanciación con los votos en contra de PSOE, Imagina y Ciudadanos. Entonces, solo el PP votó a favor del convenio y los concejales no adscritos se abstuvieron. Este 31 de octubre expira el plazo dado por los acreedores (ICO y Caixabank) para tener un acuerdo de reestructuración que en sus entidades verían con buenos ojos y todo está condicionado al día ‘D’.

En las horas previas al nuevo Pleno, el equipo de Gobierno municipal volvió a realizar, a través de su portavoz Carolina Blasco, un llamamiento tanto a Ciudadanos como al PSOE para que cumplan sus compromisos con respecto a la reestructuración de la deuda de Villalonquéjar en base a los acuerdos que adquirieron con el PP el 5 y el 19 de enero, respectivamente.

Por su parte, los concejales de la formación naranja comparecieron ayer para exponer las razones de su voto en contra del convenio en el mismo sentido que ya votaron el 28 de julio y en la comisión de Hacienda celebrada el martes pasado.

Blasco aseguró que se descarta la dimisión del alcalde, Javier Lacalle, que es la condición interpuesta por los socialistas ya que el PSOE señala al primer edil como responsable de la situación actual por los acuerdos firmados en 2014.

La portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, indicó que no confían en la palabra del alcalde ni en ninguno de sus compañeros en el Gobierno municipal con respecto a que se lleguen a cumplir las condiciones que han solicitado para votar a favor. Y acusó al PP de estar más pendiente de realizar obras que de haber resuelto esta cuestión de la que se lleva hablando desde la anterior reestructuración de la deuda del desvío hace un año y, especialmente, desde el 5 de enero. «Han pasado 10 meses desde que firmamos el acuerdo que trataba de evitar una nueva refinanciación con consecuencias solo para el Ayuntamiento y no se ha hecho nada», dijo Bañeres, que añadió que cuando se quiere se puede.

Dirigió graves críticas contra Lacalle de quien dijo que «está de retirada» y está más preocupado por dejar «un legado de obras» en la ciudad «al estilo Ramses II».

Bañeres insistió en que la principal petición de la formación naranja se basa en una reforma de los estatutos de los consorcios para adaptarlos a la legalidad vigente. En su opinión, es perentorio conocer qué pasa con la Fundación Caja de Burgos si es representante legal de un consorcio que se firmó con Caja de Burgos. «Si fuéramos nuevos y nos viene el alcalde diciendo: vótame la refinanciación que ya si eso modificamos los estatutos nos lo creeríamos, pero a día de hoy no. No tiene palabra y es él quien tiene la responsabilidad y no debe echarla sobre el grupo minoritario de tres concejales que somos nosotros», manifestó.

Bañeres reclamó alguna garantía y mientras no exista «votaremos lo mismo que en la comisión de Hacienda». Como ejemplo de garantía, la concejal apuntó que el alcalde podría presentar su dimisión en el caso de incumplir el acuerdo de modificar los estatutos. «Deben ser ellos quienes pongan la garantía, el PSOE ha pedido su dimisión y Lacalle debería decir que va a dimitir si incumple su palabra», opinó.

La portavoz del equipo de Gobierno considera que el PP ha cumplido su palabra y que son los grupos que tanto exigen (PSOE y Ciudadanos) quienes la están incumpliendo. «Nosotros hemos tratado de que el retraso en la reestructuración no generase ningún coste adicional, se ha negociado, los informes están encima de la mesa y los informes a los que se refería Ciudadanos son contundentes, advierten de las consecuencias de no afrontar la reestructuración», añadió Blasco.

Los socialistas ya se pronunciaron este martes y, según dijeron, «con nosotros no han negociado desde que el alcalde firmó con Cs para aferrarse al sillón».