Bridgestone se reorientará hacia el neumático premium

La fábrica de Bridgestone en Gamonal es una de las «principales piezas» de la multinacional en la reorientación de su estrategia europea que ahora se enfoca al «mercado de cubiertas premium», dada la capacidad adaptación a los cambios del mercado ya probada en la planta burgalesa, una de las «más eficientes y competitivas» de la marca. Precisamente esos valores favorecen el futuro de la fábrica de Gamonal dada la carestía de los recursos en Europa y la necesidad de eficiencia y competitividad que ayer puso de manifiesto el vicepresidente de manufacturing en Bridgestone EMEA, Adolfo Llorens, durante el acto de celebración del 50 aniversario de la apertura de la planta del polígono de Gamonal.



Bridgestone, aclaró Llorens, quien comenzó su carrera precisamente en Burgos y no ahorro elogios a la plantilla de esta factoría, pretende volcarse en el mercado de alto valor añadido gracias al neumático Turanza, cuya producción se va a implementar con la máxima calidad en Burgos en los próximos cinco años. «Este es un tren que no podemos perder como Grupo ni como planta. Y es un tren que con los 70 millones de inversión que hemos anunciado y con las inversiones anuales nos puede llevar muy lejos», adelantó.



La ampliación de la capacidad de producción no sólo conlleva la incorporación de la maquinaria más moderna, sino que también cuenta con optimizar las líneas de producción existentes e incorporar la digitalización en los procesos. Sin olvidar, recordó, el quehacer de la plantilla de la fábrica burgalesa.



Además de producir los Turanza de alta calidad, Bridgestone pretende que la fábrica de Burgos pueda amoldarse a los nuevos retos de un mercado en el que empiezan a despuntar los vehículos eléctricos, los autónomos o incluso «los coches compartidos».



Con el plan de inversión ya anunciado para Burgos y la incorporación de las innovaciones en los procesos, herramientas, maquinaria y la focalización en los neumáticos Turanza, la factoría de Gamonal se plantea un incremento de la producción del 20% al final de esos cinco años de adaptación.



Eso supondría pasar de las 27.500 cubiertas diarias que de media se confeccionan en Gamonal a 33.000, con la ventaja financiera final del incremento en el valor añadido de los nuevos productos premium.



Este panorama invita a un optimismo del que ayer participaba en el acto de conmemoración del aniversario el director de la fábrica, Fernando del Cerro, quien aseguraba que «con el impulso y el orgullo de formar parte de un equipo excelente podemos mirar con optimismo al futuro para seguir jugando un importante papel en el desarrollo de la ciudad y de la región».



Precisamente el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue el encargado de clausurar este acto y no dejó pasar la oportunidad de volver a recordar el objetivo que se ha marcado su gobierno de que la industria alcance el 20% del PIB de la Comunidad en 2020, una cifra que, recordó está más que superada en la «potente y pujante realidad industrial de Burgos», que supone prácticamente un tercio de su economía y se coloca entre las ciudades «más industrializadas de España». «No por casualidad han venido a Burgos», interpretó, los 70 millones que la multinacional Bridgestone ha decidido invertir.



En ese sentido, Herrera animó a las empresas a seguir con «la apuesta estratégica por la industria» frente al recurso «más fácil» de la deslocalización, tomando como ejemplo a Burgos «que algo bien habrá hecho para que esta economía productiva goce de buena salud». A mayores, el presidente de la Junta resaltó el peso de la industria sobre el empleo de la Comunidad que cifró en 165.000 puestos de trabajo «especialmente cualificado» y adelantó el apoyo de su gabinete para favorecer la apuesta por «la modernización tecnológica, hoy digitalización», un «esfuerzo», en el que, reconoció, deben de estar presentes las administraciones públicas.