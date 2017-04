Bruselas autoriza la venta de la división de Asientos de Antolín

La operación de venta de la división de Asientos de Grupo Antolín a la multinacional americana Lear sigue su curso después de obtener el aval de la Comisión Europea sobre la Competencia, un requisito inexcusable para llevar adelante el acuerdo de compraventa que se ha solventado en apenas un mes desde que fuera puesto en conocimiento de las autoridades europeas como es preceptivo.

La rapidez en el trámite europeo permite a la multinacional de origen burgalés mantener su calendario en esta operación, según explicaron fuentes de la compañía a este periódico, que cuentan con que la operación quede completamente cerrada a finales de abril o principios de mayo. A partir de ese momento, Lear se hará con la totalidad de los activos de la división de Asientos, que en Burgos comprende tres fábricas (ARA, Ardasa y Magnesio) y parte del área de Investigación y Desarrollo (I+D) que está integrada en la central de Villafría.

Al recibir ayer el visto bueno, ambas compañías seguirán con la tramitación del acuerdo que aún no está enteramente cerrado, ya que, aunque el avance no dependía de tener luz verde en Europa, aún queda trabajo por hacer en las próximas dos o tres semanas, según detallaron fuentes del grupo.

Competencia

La Comisión Europea tuvo que pronunciarse después de recibir la comunicación,de esta operación el 8 de marzo, en virtud del Reglamento de Concentraciones de la UE, sobre la adquisición por parte de Lear Corporation de los asientos y el negocio de metales del Grupo Antolín-Irausa, compuesto por doce instalaciones industriales y dos centros de I+D ubicados en la República Checa, Francia, Marruecos, Portugal y España.

La Comisión de Competencia, según su resolución hecha pública ayer, concluye que «la adquisición propuesta no suscitaría problemas de competencia, habida cuenta de la moderada posición de mercado de las partes resultante de la transacción propuesta y de la presencia de varios agentes fuertes» en este mercado. La valoración de esta operación, que se se examinó con arreglo al procedimiento ‘standard’ de revisión de la fusión se abrió a la participación de «terceros», interesados en presentar «sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración», trámite que no ha tenido repercusión sobre el acuerdo de compraventa que ambas multinacionales pusieron sobre la mesa y que, por tanto, fue aprobado ayer.