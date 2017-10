El sindicato BUB ha llevado a la Inspección de Trabajo los despidos de trabajadores con contrato eventual en Bridgestone Burgos cuando cumplen los dos años por considerar que incumplen la«política de contratación» de la compañía.En este caso, incide el sindicato, «cuando existía la misma necesidad del servicio». El sindicato recuerda que se trata de «un fraude de ley» porque se está despidiendo a eventuales para no hacerles fijos «existiendo la misma necesidad de trabajo».



El sindicato también denunció ante la Inspección de Trabajo las modificaciones de contratos por obra y servicio de trabajadores en el año 2015, de los que el organismo regulador ha levantado acta de infracción por vulnerar los artículos 15.1 a y 8.4 delEstatuto de los Trabajadores.



El BUB también había denunciado ante Trabajo el incumplimiento de la cláusula de preferencia de recolocación de los trabajadores despedidos en el ERE de 2012 mientras se contratraban a 250 trabajadores nuevos. Sobre esta cuestión, Trabajo no se pronuncia al no considerarlo de su competencia y recuerda que esta cuestión se está dirimiendo en los juzgados de loSocial. De hecho, a partir de la próxima semana comenzarán a celebrarse los juicios por los casos de trabajadores que fueron despedidos en el ERE de 2012. Y hay situaciones en las se ha «despedido dos veces», ya que fueron contratados y despedidos a los dos años, según denuncia BUB.



Este sindicato también denunció la realización de formaciones de cerca de 90 nuevos trabajadores que se incorporaron en abril sin que se les hubiera dado de alta en la Seguridad Social. Trabajo ordenó a la empresa dar de alta a estos trabajadores en laSeguridad Social y que conste en el contrato desde el primer día de formación. Respecto a la denuncia planteada por trabajar el 1 de Mayo, laInspección de Trabajo ha sancionado a la empresa por vulnerar el convenio colectivo, que recoge como festivo este día.



Otras cuestiones que este sindicato había denunciado ante la Inspección de Trabajo estaban relacionadas con no haber dado vacaciones a gran parte de los trabajadores eventuales contratados en 2016, así como la solicitud del pago de horas extraordinarias por el exceso de jornada. El organismo lo deriva a denuncias individuales de los trabajadores. A su vez BUB criticó al resto de sindicatos por «pasar de puntillas» por estas situaciones denunciadas por esta central sindical.



El sindicato recuerda que en este contexto la negociación del convenio colectivo sigue «sin avances».Defiende que cuando llegue el momento de la firma se «debe decidir a través de un referéndum general, puesto que la negociación se ha realizado con una plataforma unificada de todos los sindicatos, aunque CCOO ha decidido abandonar esa unidad sindical».