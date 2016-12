Las colas en las administraciones de Loterías como la del Gato Negro, enCapitanía, eran constantes. También larga era la fila de espera en la administración Don Pepe. Pero la razón no parece estar vinculada con el interés por invertir en la Lotería de El Niño sino, más bien, por cobrar las pedreas del pasado Sorteo de Navidad. «La mayoría de las personas lo que vienen es a cobrar las pedreas y si hay pedreas hay ventas de El Niño pero se coge poco», reflexiona la gerente de la administración de loterías Gato Negro, María Ángeles Balbás.



Ayer era, prácticamente, el primer día hábil para poder cobrar los décimos a los que la varita de la fortuna a penas rozó con un destello. «Abrimos ayer, a pesar de ser festivo, y para el 23 y el 24 la gente estaba a otras cosas así que hoy se puede tomar como el primer día para cobrar el décimo», señala Balbás.



Aún así, la Administración de Apuestas y Loterías del Estado confía en las ventas de décimos del Sorteo Extraordinario de El Niño en Burgos. Ha incrementado la consignación para el sorteo en un 18% por encima de las ventas realizadas en el último sorteo. De esta manera Burgos cuenta con 62.343 billetes con una consignación de 12,5 millones de euros.Es la segunda asignación de cantidades y número de billetes más alta de la comunidad sólo superada por León. Los burgaleses confían mucho en este sorteo y son los segundos que más invierten de todo el país sólo superados por los más de 50 euros por barba que apuestan los sorianos. En concreto se estima que cada burgalés apostará 34,25 euros cada uno en el sorteo del 6 de enero.



El año pasado se incrementaron las ventas en El Niño en la provincia en un 1,2% con respecto al 2015. De esta manera se adquirieron 53.235 billetes por valor de 10,6 millones de euros y, por tanto, un gasto medio por vecino de 29,3 euros.



Extraña esta confianza de los burgaleses en un sorteo que ha sido tremendamente esquivo con la provincia y la capital. En Burgos ciudad nunca ha caído el primer premio de este sorteo desde que se conoce su existencia como tal, en 1941, aunque se celebraba con anterioridad. En toda la provincia sólo ha caído un primer premio en Roa de Duero. Fue en el año 1998 con el muy repartido décimo 9.122. Después de entonces sí se han repartido importantes previos en este sorteo como el de Huerta delRey en 2012 dejó 78 millones el 71.208.



Aunque los casos recientes más asombrosos que se han producido en la capital es el de la máquina de un kiosco de Eladio Perlado que sacó el 69.362 que resultó agraciado con un segundo premio y un pellizco de 75.000 euros y la mala suerte de la administración número 4 que en el sorteo de 2011 tuvo el segundo premio con el número 11.833 que podría haber dejado 20 millones en la capital pero que, al devolverse íntegro porque no se vendió, no hubo momento para celebración.