Burgos y Cataluña mueven más de 1.300 millones anuales

A la expectativa. Así están los negocios burgaleses que mantienen relaciones comerciales y empresariales con Cataluña. La conexión es muy amplia el flujo comercial entre la provincia castellana, el más voluminoso de la región, con la comunidad catalana supone el movimiento de más de más de 1.300 millones de euros. Según la previsión del Ceprede en 2016 las relaciones comerciales entre ambas regiones generarán unas ventas desde Burgos de 582 millones de euros y unas importaciones desde Cataluña de 724 millones. El movimiento real generado de media entre los años 2010 y 2014 supone el 10% de las ventas de empresas burgalesas al resto de España con ‘exportaciones’ por valor de 628,3 millones de euros. Las importaciones desde empresas Catalanas suponen el 12% del total del país y alcanzaron la media entre 2010 y 2014 de 761 millones de euros.

La incertidumbre está empujando a las primeras fugas de sedes fiscales de Cataluña pero siembra zozobra entre las empresas con vinculaciones comerciales con el país. Aún no saben si su situación puede cambiar de una u otra manera. Mientras tanto los primeros movimientos en el ámbito logístico se están produciendo. El gerente de Asercomex, empresa burgalesa especializada en el comercio internacional, Ignacio San Millán, reconoce que «muchas empresa extranjeras, ante la inseguridad de lo que pueda pasar, han decidido empezar a descargar sus mercancías en el Puerto de Valencia, Bilbao o Algeciras». Una situación que se da ya en el 10% de las empresas. La distancia para los recorridos en barco entre Barcelona y Valencia es el mismo y si el traslado no es urgente se busca Bilbao, que llega diez días más tarde, pero está más cerca de Burgos. Un movimiento que San Millán cree que «si nada cambia irá a más, las empresas están muy cansadas de un tener un conflicto permanente que no sabe si le va a afectar de un día para otro cuando es un sector en el que juegas con los tiempos y las predicciones al milímetro y si algo falla te puede generar un problema muy grande en tu centro de producción», señala. Ante esta inseguridad se marchan. Una fuga de mercancías que no empezará a notarse hasta el mes de diciembre pero que ya se está produciendo en su calendario de movimientos internacionales.

Este es un ejemplo que podría aplicarse a los más diversos sectores económicos y que podría cambiar las importantes relaciones comerciales entre Burgos y Cataluña. La provincia castellana vende allí el 10% de las relaciones comerciales con diferentes puntos del país. De tierras catalana procede el 12% de las importaciones que se realizan desde Burgos. «La relación es muy estrecha por las empresas de capital catalán que están presentes en la provincia que son muchas y por la actividad industrial, vitivinícola, cárnica y logística», señala al respecto la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Burgos (FAE), Emiliana Molero. «No hay nada peor para un empresario que la inseguridad jurídica en su funcionamiento diario y con respecto a los clientes y ante esta situación están a la expectativa y quien decide finalmente un traslado y de más porque no se sabe qué va a pasar el día de mañana», explica.