La Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi) comienza el año sin tener aprobada la actualización de las tarifas para 2017 y con un presidente del colectivo,Sabiniano Cartón, que ha puesto su cargo a disposición de la asamblea que se reunirá el próximo 11 de enero.



Los 163 socios tendrán que pronunciarse sobre ambas cuestiones, la propuesta de tarifas, así como sobre la continuidad del presidente que si recibe el respaldo de los compañeros estaría dispuesto a continuar, según expresaba ayer a este periódico.



Para Cartón es fundamental que los socios expongan su posición con respecto a la petición que ha realizado el Ayuntamiento para que tres licencias dobladas, las únicas que tienen concedidas 16 horas de trabajo diarias (el resto tienen licencias de 12 horas), estén conectados durante las 16 horas a la emisora de Radiotaxi para trabajar.



En la actualidad, los taxistas que tienen esta autorización diferente al resto están conectados durante 12 horas a Radiotaxi mientras que las cuatro horas restantes de jornada siguen trabajando en paradas, pero sin recibir encargos desde la emisora. Cartón es partidario de responder favorablemente a esta solicitud ya que reconoce que estar fuera de Radiotaxi conlleva menos trabajo y, por tanto, una merma en los ingresos durante esas cuatro horas. También considera que el resto de taxistas no se verían muy perjudicados ya que, en la actualidad, solo quedan tres licencias de 16 horas.



Sin embargo, si la decisión no sale apoyada ya ha anunciado su intención de dimitir y, por tanto, se convocarían nuevas elecciones para elegir al nuevo presidente de la directiva de la asociación.



En estos momentos, la respuesta está en manos de la asamblea que es quien tiene la potestad para tomar este tipo de acuerdos. Además, deben pronunciarse sobre las tarifas para 2017 que no han sido todavía aprobadas en el seno del Servicio de Movilidad y Transportes del Burgos (Samyt). De esta manera, se producirá un retraso en la puesta en marcha de los nuevos precios con respecto a años anteriores. Cuando el Samyt dé el visto bueno a las tarifas están deben pasar por la Comisión de Precios de Castilla y León y después ser publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad para que entren en vigor.



Burgos ySegovia son las únicas provincias que, a día de hoy, no tienen los nuevos precios. El pasado 30 de diciembre de 2016 el Bocyl publicaba las tarifas de taxi en siete capitales de provincia que son idénticas en todas ellas como sucede ya desde hace varios años, explica el presidente de Abutaxi.



Las tarifas están congeladas desde 2015 y la propuesta de los taxistas sería subirlas entorno a un 2%. En la actualidad la bajada de bandera en la general está en 1,65 euros y las aprobadas en el Bocyl para siete provincias contemplan una subida hasta 1,70 euros. Además, el precio por maleta pasaría de 0,50 a 0,55 euros.