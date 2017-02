Burgos contará con un Plan Estratégico del Turismo que se aplicará desde junio

MARTA CASADO BURGOS

Lo servicios técnicos delAyuntamiento de Burgos trabajan desde el pasado mes de diciembre en definir los criterios básicos con los que arrancará el Plan Estratégico del Turismo en Burgos.Un documento en el que se desarrollarán las estrategias de promoción y captación de turistas en torno a cinco ejes que no son desconocidos para nadie: Burgos ciudad patrimonial con tres patrimonios de la humanidad; Burgos ciudad de congresos por la dimensión económica que genera; Burgos y su gastronomía con el compromiso de impulsar el sello gastronómico de la Unesco; Burgos como captador de eventos nacionales o internacionales tanto culturales como deportivos; y Campañas de difusión que «vayan más allá del cartelito», especificó el alcalde.

La estrategia está en ciernes y para dotar de contenido al borrador se convocará en la próxima semana al Consejo Sectorial de Turismo, que lleva tiempo sin reunirse. «Hay un debate sobre si hay coordinación o no en la promoción turística y lo que se busca es elaborar un Plan Estratégico del Turismo que incluya a la ciudad y a la provincia, en la que participen otras administraciones y en la que se dé cabida los colectivos y particulares que tengan algo que aportar», señala el alcalde. En esos acuerdos y previo consenso se busca desarrollar un plan en cuatro meses que podría lanzarse en junio.

Un documento donde se establecerá de forma clara qué se va a hacer y quién lo va a hacer, algo que demandaban en las últimas semanas los profesionales implicados en un sector que, como recordó Lacalle, emplea a 6.000 personas en la ciudad. «Además de diseñar un documento base hay que identificar las acciones a desarrollar y quién lo realiza, porque no puede estar todo el mundo en todo», resumió Javier Lacalle. Un proyecto en el que será «fundamental la implicación de otras administraciones como la Diputación». El objetivo es que sea «un documento realista, de acciones concretas». En él se definirán las partidas económicas de cada actuación y todas ellas se englobarán dentro de una estrategia global. «El objetivo es buscar la transversalidad con todos los implicados en el sector sean del ámbito privado o público, que suponga una coordinación de actividades y sustentado en la participación», destacó la edil de Turismo, Carolina Blasco.

Una propuesta en la que se busca potenciar la sostenibilidad del turismo en Burgos, que sea una oferta accesible «no sólo para personas con discapacidad sino también para familias o mayores», puntualizó Blasco, y que tenga una mayor visibilización a través de las nuevas tecnologías.

Propuesta del FesTV

Lo que está en ciernes es la apuesta del Ayuntamiento de Burgos por organizar la edición de primavera del FesTV, asociado al Festival de la Televisión de Vitoria. Hoy, según ha anunciado el alcalde, «mañana se firmará la colaboración y se determinarán las entidades que participarán y se van a dar los primeros pasos para que se pueda celebrar en Burgos». La edición de primavera se lanza a una sede fija en Burgos con un coste de 150.000 euros. El acuerdo en la última reunión de la Sociedad de Promoción fue contratarlo por 100.000 euros con la aportación municipal de 50.000 euros ampliando a la participación presupuestaria de la Diputación y entidades privadas.

Entre otras acciones turísticas concretas también se ha planteado el Devora, que parece que se llevará su celebración el 21 de octubre y cuando se trabaje en él ya se sabrá si podrá seguir llamándose Devora o no, ya que es una marca registrada por la Asociación Plan Estratégico. Asumió Lacalle que «nuestra opción era habilitar las fórmulas para organizar el Devora en marzo, cuando creemos que tiene más sentido, pero no se ha considerado así y creo que es un error», señaló el alcalde. La propuesta lanzada por el PSOE, en una reunión celebrada con la Federación Provincial de Hostelería, abre la puerta a la organización de la cita gastronómica en octubre fecha que no convence a los hosteleros.

En cuanto al sello de capitalidad gastronómica de la Unesco es una cuestión pendiente. «Las circunstancias, así como la situación que atraviesa el Plan Estratégico, ha impedido desarrollarla como deberíamos haber hecho porque somos la única capital de provincia con este reconocimiento y debemos potenciarlo», reconoció el alcalde.