La capital burgalesa contará con su primer Plan Municipal de Accesibilidad en seis meses. Ese es el plazo que la Gerencia de Servicios Sociales otorga a la empresa adjudicataria de la redacción de este documento, el estudio 8a.



El arquitecto Fernando García-Ochoa, especialista en trabajos de estas características, se hacía con el concurso por un importe de 39.930 euros, rebajando en 10.000 el presupuesto base de licitación.

Cabe recordar que había otras cuatro empresas en liza, Barrio y Cameno Arquitectos, Ilunión, Predif y Acceplan. Esta última, no obstante, se quedaba fuera del proceso por presentar de forma indebida parte de la documentación.



Aunque el pliego contempla medio año de plazo, también señala que dos meses antes de expirar el adjudicatario deberá tener listo un borrador del citado plan, que se trasladará al Consejo de Personas con Discapacidad para su estudio pormenorizado del documento.



No obstante, según explicaba ayer Gema Conde al término del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, el contrato establece que el contacto con las entidades del sector sea permanente pues «exige que se recabe a través de ellas toda la información necesaria». Destacó además que la oferta incluía en este sentido mecanismos específicos de participación a través de nuevas tecnologías para facilitar su participación.



Señalaba también que la empresa adjudicataria ha elaborado planes similares en más de un centenar de ayuntamientos españoles lo que, a su juicio, da cierta garantía de «solvencia», fundamental especialmente en «este caso al ser el primero con el que va a contar el Ayuntamiento de Burgos».



No fue el único asunto tratado en el consejo de administración de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, que aprobaba también la renovación del convenio de colaboración con la Fiscalía de Menores para que jóvenes paguen sus faltas no penales con trabajos en beneficio de la comunidad. Este acuerdo se suscribe año a año y además de la posibilidad de ‘cumplir’ con labores en distintas áreas municipales, contempla un servicio de conciliación con víctimas y un programa de prevención.



Por otra parte, se respaldaba de forma unánime la solicitud de subvenciones europeas para propiciar la integración de personas jóvenes en el mercado de trabajo mediante el sistema de Garantía Juvenil.En concreto se acordaba solicitar subvención -a través de una empresa especialista en estas labores, que cobrará 3.000 euros por la gestión- para poner en marcha cuatro programas de empleo, tres propuestos por el edil de Juventud y uno más a petición de Imagina.



Además, se aprobó conceder una prórroga de un año a tres empresas instaladas en el vivero de Capiscol, tras superar los tres años de estancia marcados por el reglamento.