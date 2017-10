Burgos entre cucharas se presenta con una comida para 70 personas

El mítico estadio Bernabéu fue el escenario de la presentación del proyecto ‘Burgos entre Cucharas’, un tour gastronómico que tendrá lugar en la ciudad del 9 al 12 de noviembre y que estará protagonizado por más de 30 cocidos clásicos y contemporáneos, que serán ofrecidos por los 26 establecimientos que participan en esta iniciativa. El acto consistió en una comida a la que asistieron alrededor de 70 personas que representaban a medios nacionales y especializados, instituciones y a la propia hostelería burgalesa.

Los comensales pudieron degustar in situ una olla podrida, maridada con Ribera del Duero y preparada para la ocasión por Jesús López Pascual, chef y propietario de El Mesón del Cid madrileño. No podía ser de otra manera, ya que este plato de cuchara es el más típico de la provincia aunque no se conozca prácticamente fuera de ella. Se trata de una receta tradicional, que nunca ha faltado en ningún hogar burgalés y que debido a ese afán de los chefs de retornar a las raíces, vuelve a estar de moda. No obstante, José Carlos Capel, el crítico gastronómico de El País y fundador de Madrid Fusión, insiste en que «nunca se ha abandonado, porque a los españoles nos gusta la cuchara».

Entre los asistentes triunfó la alubia roja de Ibeas de Juarros, ingrediente principal al que calificaron de «prodigioso». No obstante, la receta original poco tiene que ver con lo que hoy se incluye en una olla podrida. El plato del que hablaban Cervantes, Quevedo o Lope de Vega en sus textos llevaba en realidad garbanzos, verdura, carne de caza y de vaca. Es decir, lo único que mantiene la receta actual es el nombre. Los cambios han sido sustanciales pero esta «apoteosis del cerdo acompañada con las alubias» es una delicia para el paladar, incluso a los 30 grados que hacía hoy en Madrid mientras se desarrollaba la comida.

Presidiendo el acto estuvo el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, quien destalló el plan de actividades de un evento con el que quieren rendir homenaje tanto a la olla podrida, como a otros grandes platos de cuchara y potenciar así la hostelería local en unas fechas otoñales que lo requieren. Y es que se pretende que esta singular muestra, sea el reflejo de «la actual y pujante hostelería de la capital».

‘Burgos entre cucharas’ arrancará el jueves 9 de noviembre con una cena denominada ‘Cocido de las estrellas en Siete vuelcos’ en la que se servirán en unos cuantos vuelcos las creaciones e interpretaciones de los grandes cocidos por chefs con estrellas Michelin en sus restaurantes, como Mª José San Román (Monastrell), Macarena de Castro (El Jardín), Yolanda León (Cocinandos), Bea Sotelo (A Estación) y los cocineros Pedro Morán (Casa Gerardo), Fernando Canales (Etxanobe), o el reconocido cocinero local Miguel Cobo (Cobo Vintage).

Otras de las actividades que se especificarán en la presentación del evento son el concierto ‘Música entre Cucharas’ o el reconocimiento de los ‘Académicos del cocido’. Todas ellas, acciones abiertas a todos los públicos.

Y como eje central la Muestra Gastronómica Internacional de los platos con cuchara, en el que visitantes y comensales podrán probar durante un largo fin de semana platos como la Cassoulet francesa, el Bollito Misto italiano, el Cocido Montañés Marinero, la galardonada mundialmente Fabada Asturiana de Viri, o las versiones actualizadas de los pucheros de las estrellas Michelin, sin olvidar a platos míticos como el Potaje de Garbanzos del Echaurren.

Madrid es siempre el mejor escaparate para promocionar eventos por la poca distancia que separa a ambas ciudades, pero coincide además, que Burgos entre Cucharas se celebrará este año coincidiendo con el puente de la Almudena, que es patrona junto con San Isidro de la capital de España. Se festeja el 9 de noviembre, de manera que se espera que haya más madrileños que acudan a esta convocatoria que si se celebrara en otras fecha.

El alcalde, Javier Lacalle, reconoce que no se escogió ese fin de semana a propósito pero está convencido de que esta casualidad «nos vendrá de maravilla». Y es que asegura que «el turismo es una de las prioridades para el Ayuntamietno por lo que significa desde el punto de vista de la actividad económica, el empleo y la difusión de la ciudad».

Por su parte, Luis Mata, presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, afirmó o que «esperamos que el proyecto guste, porque es una oportunidad inmejorable para la gente a la que le gusta este tipo de cocina». Y si la afluencia es buena, desde el Consistorio aseguran que habrá una segunda edición con la que seguir fomentando el turismo a través de la gastronomía burgalesa.