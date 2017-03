El Burgos más misterioso

«Un halo de misterio ha rodeado siempre a la provincia de Burgos». Con esta afirmación, el periodista y responsable del mediático programa de Mediaset ‘Cuarto Milenio’ presentó ayer en Burgos la muestra que ya han visitado más de 200.000 personas en todo el país y que sumerge al visitante en mundos mágicos y llenos de preguntas. Acompañado de Carmen Porter, codirectora del programa que emite Cuatro desde hace años, Jiménez quiso presentar a la prensa los contenidos de ‘Cuarto Milenio’. Una exposición, que acoge el Forum Evolución, en la que se descubre por primera vez al visitante algunos de los asuntos más misteriosos que existen en la provincia de Burgos.



Precisamente, Ochate copa, como no podría ser de otra manera, un espacio singular de la muestra. «Fue uno de los espacios que visité hace años y al que siempre he vuelto. Rodeado de epidemias, misterios y muerte», sentenció Jiménez. Así hace referencia el mediático comunicador a la población enclavada en Condado de Treviño, dibujada desde hace décadas como una «población maldita».



Tal fama le llega de historias y leyendas que hablan de una población abandonada a su suerte y deshabitada desde mediados del siglo XIX en la que, según aseguran, curiosos y expertos en el mundo de los fenómenos paranormales se producen todo tipo avistamientos y actividades que poco o nada tienen que ver con el mundo de los vivos. Una serie de misterios nunca resueltos de los que Jiménez y Porter hablan con demasiada asiduidad en sus espacios en televisión y radio. Menos mediático, pero igualmente burgalés, es el «santuario» de Santo Domingo de Silos. Un lugar «lleno de misterios» que inspiraron a Humberto Eco para escribir su obra más célebre ‘El nombre de la rosa’. «El programa que hicimos a Félix Rodríguez de la Fuente en Poza de la Sal (Burgos) es lo mejor que hemos hecho hasta ahora». Así de rotundo es Iker Jiménez cuando recuerda los días que él y su compañera de faenas, además de esposa en la vida real, pasaron junto a los mejores amigos del desaparecido naturalista. «Una figura insólita que comunicó como nadie y que no ha sido valorado como debería de haberlo sido», apostilló Jiménez.



Es por ello que la muestra cuenta con un busto, «elaborado a última hora» por Juan Villa, artífice de todas y cada una de las reproducciones que aparecen en el recorrido. «Félix no podía faltar y tampoco su escultura porque no hay día que no nos manden fotos de ese busto y ese lobo que dejamos en Poza en la que padres y niños entretejen una comunicación en la que los niños son informados de quién fue este hombre».



Los primeros pobladores también se cuelan en la nave del misterio con una genuina obra de Villa que reproduce las prácticas caníbales de los hombres de Atapuerca. La cuarta planta del Fórum Evolución es también el espacio en el que descubrir una amplia galería de «visitantes», así como una zona dedicada al vampirismo y a la última ajusticiada en España.