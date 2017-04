Burgos, la penúltima opción del turista en Semana Santa

Llega la Semana Santa y en Burgos parece tener más tirón su oferta cultural, especialmente la vinculada a la Evolución Humana dado que en el Sistema Atapuerca viven su ‘semana de oro’, que la procesional. El viacrucis del hotelero arranca en las semanas previas a la Semana Santa, los días de gloria llegan en plena víspera de Jueves Santo. «Somos la octava opción de las provincias de alrededor para el turista en Semana Santa, cuando ya está lleno todo lo demás, nos eligen a nosotros», sentencia el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Luis Mata.



Señalan muchos que la semana anterior «se cancelan más reservas que se confirman», algo que cambia una vez que se acercan los días clave de las vacaciones. «El turista que llega a Burgos lo decide a última hora, en el último momento pero, aún así, se rozará el lleno en los hoteles del centro en las jornadas centrales de Semana Santa pero a base de reservas de último momento», analiza Mata.



De esta manera los cálculos de la Federación de Hostelería es repetir los mismos datos del año pasado con un lleno en los hoteles del casco histórico, que no llegará a salpicar a los hoteles de las afueras, el viernes santo. Las previsiones pasan por que la ocupación en jueves y sábado santo alcance el 90% en la zona más céntrica de la capital. Si se busca reserva s través de Booking se encontrará que Burgos está entre las provincias con menor ocupación muy lejos de Zamora que está al 96% de los hoteles que ofrecen habitaciones a través de este portal turístico. Incluso por encima está Logroño donde alcanzan el 97% o Pamplona con el 92%. Todas ellas están por encima de la ocupación ‘on line’ que ocupa Burgos en el portal de referencia que asciende al 83%. Son, todas ellas, ciudades que están a la par que Burgos: capitales de provincia, sin costa y con elementos patrimoniales atractivos como el Camino de Santiago o la Semana Santa que, en Zamora, es de lo más afamado de España.



Pero en Burgos, a pesar de tener uno de los precios de habitación más bajos y con mejor equilibrio entre calidad y precio, el visitante sigue siendo de última hora, sin reservas. «No estamos en el ojo de la gente, no les recordamos que estamos aquí, preferimos hacer promoción para consumo interno de los propios burgaleses pero no externa para recordar a nuestros potenciales visitantes que estamos aquí, que pueden venir y que tenemos una capital y provincia inigualable», recuerda Mata quien sentencia que «para eso no hacen falta fuertes desembolsos».



Para los hosteleros no hacen falta grandilocuentes palabras ni eventos megalómanos sino promoción real. «La promoción es clave, que nos vean más allá de nuestra provincia pero una acción continuada en el tiempo, constante sin grandes gastos, no hace falta una gran apuesta que parece más hecha para hacer ver que se hace», señala Mata.



Por otro lado, los hosteleros reclaman que «el Ayuntamiento juegue a ser hotelero nos hace un flaco favor». Señala que disponer de un albergue «de lujo» donde pasar la noche con cinco euros es posible y un albergue juvenil, Hostal Burgos, con todas las instalaciones nuevas a 20 euros «nos fuerza a bajar los precios, es duro que sea el propio Ayuntamiento quien no sólo no hace promoción de ciudad sino que además nos manipulan el precio con estas acciones», critica Mata quien se pregunta que «siendo una de las provincias con los precios por plaza hotelera más bajos de España que me explique alguien qué necesidad hacen estos dos proyectos hoteleros».



En la misma línea critica los puntos de las estadísticas oficiales. Mata explica que tanto el INE como Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León, ‘juegue’ con la elección de fechas para la toma de datos que después visten la estadística de viajeros y pernoctaciones. «Se eligen fechas como puentes, vacaciones de Semana Santa, que desvirtúan los datos reales», explicó al conocer las últimas cifras oficiales de turismo.



Por último lugar reclaman una «coordinación entre administraciones para controlar los establecimientos alegales». Los pisos turísticos son «una auténtica competencia desleal porque ni pagan impuestos ni generan trabajo pero detraen viajeros a los negocios que cumplen con el sistema», sentencia. La realidad es que cada vez más alquileres de viviendas se despachan por días o semanas. Aunque sin tener la intensidad de los lugares de costa. Pero tampoco hay tanta demanda inmobiliaria del centro histórico repleto de viviendas sin ascensor ni garaje. «A falta de interés inmobiliario de algunas viviendas lo que se hace es meterle camas y buscar algo de rentabilidad dedicándose al sector de hospedería. «Eso es un facto más que nos obliga a vender más a volumen que buscar la rentabilidad por plaza y acabamos teniendo precios mínimos», señalan.